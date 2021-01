Cristiano Ronaldo og kæresten undersøges for at have krydset grænsen mellem to regioner og brudt rejseregler.

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo bliver undersøgt af italiensk politi for ulovligt at rejse mellem to regioner i Italien.

Det skriver BBC.

Juventus-stjernen har tilsyneladende krydset grænsen mellem Piemonte og Valle d'Aosta tidligere på ugen.

Medmindre rejsen skyldes arbejde, vil det være et brud på de italienske coronarestriktioner.

Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez lagde tidligere på ugen et opslag på de sociale medier, hvor de kører på en snescooter ved et skiresort i Valle d'Aosta. Det skete samme dag, som Rodriguez fyldte 27 år.

Opslaget blev siden hen slettet fra de sociale medier, skriver BBC. Senere delte Georgina Rodriguez et opslag, hvor hun fejrer sin fødselsdag i Torino, der hører til i Piemonte-regionen.

Politiet i Valle d'Aosta oplyser, at de efterforsker et muligt brud de italienske rejseregler. En overtrædelse kan medføre en bøde.

/ritzau/