Pro Piacenza smides ud af Serie C, efter at holdet tabte 0-20 søndag aften.

Fodboldklubben Pro Piacenza kan glemme alt om at spille sæsonen færdig i Italiens tredjebedste fodboldrække, Serie C, selv om klubben på bizar vis har forsøgt at undgå eksklusion.

Mandag aften er klubben blevet smidt ud af Serie C, oplyser ligaorganisationen Lega Pro, der administrerer rækken.

Beslutningen er truffet dagen efter, at klubben blot stillede op med syv spillere og blev banket med hele 0-20 af Cuneo. Undervejs blev en ottende Piacenza-spiller sendt på banen efter at have fået spilletilladelsen i orden.

Inden den kamp var Piacenza udeblevet fra tre kampe, fordi klubben som følge af en truende konkurs ikke har kunnet stille hold. Spillere og ansatte har ikke fået løn, og de har derfor strejket i flere uger.

Hvis klubben var udeblevet fra en fjerde kamp, var den automatisk blevet smidt ud af rækken. Det prøvede klubben at undgå ved at stille op med en række ungdomsspillere. Også klubbens fysioterapeut blev sendt på banen, da en spiller udgik med krampe.

Ud over at blive smidt ud af Serie C får klubben en bøde på cirka 150.000 kroner.

Søndagens 0-20-nederlag bliver lavet om til et 0-3-nederlag.

I sidste uge blev også Matera smidt ud af rækken som følge af økonomiske problemer. Klubbens spillere indledte en strejker i december, og efter at være udeblevet fra fire kampe i træk fik klubben silkesnoren.

/ritzau/AFP