En målmand fra Serie D-holdet Messina blev søndag vist ud for at tisse bag målet under en fodboldkamp.

Messina-målmanden Armando Prisco urinerede bag en bandereklame, da der manglede fem minutter af et regnfyldt siciliansk derby mod Igea Virtus.

Selv om 21-årige Armando Prisco først var blevet skiftet ind fra starten af anden halvleg, så kunne han ikke holde sig længere.

Dommeren opdagede den bizarre episode under kampen i den fjerdebedste italienske fodboldrække og viste kort efter målmanden ud.

»Jeg forsøgte at lade som om, at jeg strakte ud, fordi jeg vidste, at folk var i nærheden, og jeg ville ikke have, at de skulle se, at jeg tissede,« siger Armando Prisco ifølge nyhedsbureauet AP.

Det snød dog ikke dommeren, som spurgte Armando Prisco, hvad Messina-spilleren lavede.

»Han tog det lidt for personligt. Jeg var ærlig nok til at fortælle, hvad der skete, og jeg tror ikke, at nogen lagde mærke til det,« siger Armando Prisco.

Messina havde allerede brugt sine tre udskiftninger, så udvisningen betød, at en markspiller skulle vogte målet i de sidste minutter. Kampen endte dog 0-0.

Armando Prisco, forklarer, at han havde drukket meget vand, men lover, at han aldrig tisser midt under en kamp igen.

»Jeg vil prøve at holde mig. Jeg er 21 og lider ikke af ufrivillig vandladning endnu,« lyder det muntert fra Messina-keeperen.

/ritzau/