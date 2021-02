Zlatan Ibrahimovic' verbale sammenstød med Romelu Lukaku i seneste Milano-derby bliver nu undersøgt.

Bølgerne gik højt mellem de tidligere Manchester United-holdkammerater Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku, da AC Milan og Inter tørnede sammen i Coppa Italia i sidste uge.

De to havde en ophedet verbal infight i kampen, der fik Christian Eriksen som matchvinder med sit frisparksmål til 2-1 i kampens tillægstid.

I skænderiet mellem de to kort før pausen blev Lukaku voldsomt ophidset over noget, som Ibrahimovic sagde, og nu bliver episoden undersøgt.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) meddeler mandag ifølge Reuters, at man har åbnet en sag for at undersøge bataljen.

BBC skrev efterfølgende, at en mikrofon på sidelinjen opfangede, at svenskeren skulle have sagt "lav du bare din voodoo" til den belgiske angriber.

Det var en reference til, at Evertons ejer, Farhad Moshiri, i 2018 sagde, at Lukaku havde afvist et tilbud om en kontraktforlængelse i klubben, fordi han havde fået en "voodoo-besked".

Provokationen fik Lukaku højt op i det røde felt, men kampens dommeren fik dæmpet situationen med et gult kort til hver. Som en del af undersøgelsen vil forbundet have dommerens redegørelse for situationen.

- Som en del af sagen vil vi snakke med dommer Paolo Valeri, der vil blive interviewet de næste timer omkring de advarsler, som blev givet til de to spillere i situationen, lyder det fra forbundet.

Senere i kampen fik Ibrahimovic endnu et gult kort. Denne gang for et frispark, så han måtte forlade banen efter mindre end en times spil.

Lukaku stod for udligningen til 1-1 i kampen på et straffespark, inden Christian Eriksen altså blev helten for Inter i tillægstiden.

/ritzau/