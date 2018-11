Chievos ledelse håber at kunne overtale Gian Piero Ventura til at fortsætte, selv om han søndag sagde op.

Den tidligere italienske landstræner Gian Piero Ventura har meddelt, at han trækker sig fra jobbet som træner for Chievo i Serie A efter blot fire kampe i spidsen for holdet.

Søndag hentede Verona-klubben ellers det første point under Venturas ledelse med 2-2 mod Bologna, men umiddelbart efter kampen meddelte træneren, at han ville stoppe.

Chievos sportsdirektør, Giancarlo Romairone, håber at overtale den 70-årige veteran til at fortsætte.

- Det kom ud af det blå. Men jeg kan sige, at opsigelsen ikke er officiel, siger Romairone ifølge AFP.

- Vi har ikke skiftet mening om Ventura, og vi føler det samme, som vi gjorde for en måned siden, da vi hyrede ham, lyder det.

Gian Piero Ventura kom til klubben som afløser for Lorenzo D'Anna midt i oktober.

Det er hans første job, siden han stoppede som landstræner efter de mislykkede VM-playoffkampe mod Sverige sidste år, men opgaven i Chievo er vanskelig.

Klubben har fået fratrukket tre point for rod i regnskaberne, og de første 12 kampe er endt med ni nederlag og tre gange uafgjort.

Ifølge italienske medier sagde Ventura efter Bologna-kampen til sine spillere, at han ikke havde troen på, at han kunne redde klubben fra nedrykning.

- Det vil kun være rimeligt, at Ventura taler med klubbens præsident, når han er mere rolig, så vi kan få en forklaring på denne beslutning, som er lidt underlig, siger Romairone, der mener, at Ventura er i sine følelsers vold.

- Jeg har bedt ham om at tælle til ti. Klubben har gjort alt for at gøre ham glad, og vi skal holde hovederne kolde, når vi beslutter, hvad der nu skal ske, siger sportsdirektøren.

Efter søndagens uafgjort står Chievo på nul point i ligatabellen. Der er ni point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

/ritzau/