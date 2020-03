Den italienske læge Matteo Bassetti langer kraftigt ud efter det europæiske fodboldforbund, Uefa.

Faktisk mener han, at Uefa kan være direkte ansvarlige i, at coronavirussens spredning i England er blevet større end nødvendigt.

Årsagen til dette ligger i, at mens flere ligaer havde suspenderet spillet - eller som minimum spillede fodboldkampe uden tilskuere - var der fuldt gang i Liverpools hjemmebane for lidt over en uge siden.

Liverpool mødte Atletico Madrid i returopgøret af deres ottendedelsfinale, og den burde aldrig være blevet spillet, mener Matteo Bassetti, der er leder af afdelingen for infektionssygdomme på Santa Maria Misericordia Universitetshospitalet i Udine.

Alvaro Morata jubler foran Atletico-fansene. Foto: PETER POWELL

Da de to hold mødtes i Champions League den 11. marts, var der allerede udbrudt flere hundrede tilfælde af coronavirus i den spanske hovedstad.

»Problemet kan være blevet eksporteret til England. Det er muligt, at spillerne har været udsatte. Det er ikke let at holde en bestemt afstand under en fodboldkamp. Mange ting fungerede ikke, og Uefa kunne have gjort det bedre og ageret på en anden måde,« fortæller Matteo Bassetti på sine sociale medier ifølge franske L'Equipe.

Matteo Bassetti siger i den forbindelse, at op mod 10.000 Atletico-fans havde taget turen til Liverpool, men det tal var snarere 3.000 fans, der så Atletico Madrid besejre Liverpool med 4-2 sammenlagt efter forlænget spilletid.

Til gengæld er der i Bassettis hjemland, Italien, torsdag deprimerende nyheder. Dødstallet for corona-pandemien i Italien har torsdag oversteget dødstallet i Kina. 3.405 mennesker havde tidligt torsdag aften mistet livet i Italien som følge af coronavirus.