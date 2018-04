Når det danske fodboldikon Preben Elkjær besøger den norditalienske by Verona, bliver han ofte mødt af tilråbet 'Elkjær som borgmester'.

De italienske fodboldfans har nemlig aldrig glemt, hvordan 'Elkjaer Larsen' sensationelt førte Hellas Verona frem til mesterskabet i sæsonen 1984/1985.

Og selv om det er over 30 år siden, at Elkjær huserede på de egne, har Verona by nu valgt at hylde danskeren, der engang scorede mod Juventus uden støvle på foden.

Preben Elkjær bliver godt nok ikke borgmester - men han kan nu kalde sig æresborger i Verona. Den ære har byrådet i den italienske by netop besluttet at tildele den danske gavflab, der erklærer sig meget stolt over sin nye titel.

»Ja, for fanden. Det er en kæmpe ære, og jeg er enorm stolt over, at jeg har betydet så meget for byen. Den har jo også betydet en masse for mig. Min søn er født dernede,« fortæller Preben Elkjær til Ekstra Bladet.

Preben Elkjær, der i dag er blevet 60 år, kom til Hellas Verona fra belgiske Lokeren i 1984, og han nåede at spille i den italienske klub i fire sæsoner, hvor han garnede 32 gange.