Det italienske fodboldlandshold er kommet tilbage på sporet, efter at holdet missede det seneste VM.

Med en 3-0-sejr på udebane over Bosnien nåede det italienske landshold op på ti sejre i træk for første gang i historien.

I 109 år med landsholdsfodbold i Italien er det aldrig lykkedes at sætte en så imponerende stime sammen.

Før fredagens sejr over Bosnien matchede landstræner Roberto Mancinis mandskab en rekordstime fra 1938 og 1939 på ni sejre.

Den blev sat, da legenden Vittorio Pozzo var landstræner for Italien. I sin regeringstid fra 1929 til 1948 nåede Pozzo at føre Italien frem til fem titler i international fodbold.

- Lad os huske på, at han vandt fem trofæer med landsholdet, så der er stadigvæk et stykke vej at gå.

- Men selvfølgelig er jeg glad for at have gjort det bedre end en legende som ham, siger Roberto Mancini.

54-årige Mancini overtog ansvaret for det italienske landshold i 2018, efter at italienerne ganske sensationelt missede kvalifikationen til sidste års VM i Rusland.

Den nuværende rekordstime tæller en sejr over USA i en venskabskamp samt ni sejre i EM-kvalifikationen. Med 27 point er Italien klar til næste års slutrunde før den sidste gruppekamp på mandag mod Armenien.

Det er allerede afgjort, at Italien får følgeskab af Finland fra gruppe J. Det er første gang, at finnerne har kvalificeret sig til et EM.

I fredagens 3-0-sejr over Bosnien sørgede Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne og Andreas Belotti for målene for de italienske gæster.

Under Vittorio Pozzos ledelse vandt Italien VM i 1934 og 1938 samt OL i 1936. Derudover førte han to gange italienerne til sejr i en nedlagt turnering for de centraleuropæiske lande.

/ritzau/Reuters