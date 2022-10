Lyt til artiklen

Siden Robinho i januar blev dømt ni års fængsel for voldtægt, har den tidligere stjernespiller befundet sig i sit hjemland, Brasilien.

Men det kan nu være slut.

Det italienske justitsministerium har nemlig anmodet om, at Robinho skal udleveres fra Brasilien, skriver The Mirror.

Den tidligere Real Madrid-stjerne havde ellers appelleret dommen over flere omgange, men eftersom dommen blev stadfæstet endegyldigt tilbage i januar, skal Robinho påbegynde sin fængselsdom. Sandsynligvis i Italien.

I Brasilien er Robinho ellers beskyttet af landets forfatning, der forbyder udlevering af dets borgere, men da Brasilien nu officielt skal behandle anmodningen fra Italien, kan det ændre på sagen.

Voldtægten af en dengang 22-årig albansk kvinde fandt sted tilbage i 2013 på natklubben Sio Cafe i Milano. Dengang spillede Robinho for AC Milan, og han var i byen med blandt andet en kammerat den aften.

Robinho spillede i Real Madrid fra 2005 til 2008. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Robinho spillede i Real Madrid fra 2005 til 2008. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Fodboldspilleren har hele til tiden fastholdt sin uskyld. Men sagen har forfulgt ham, efter at han i 2017 in absentia – uden at møde op – modtog en dom på ni års fængsel, og siden har appelsagen varet i flere år.

»Min klient er ligeglad med, om Robinho vil afsone dommen i Italien eller Brasilien. Det vigtige er, at der er retfærdighed til det sidste, og at dommen, der nu er endegyldig, respekteres,« siger anklager, Jacopo Gnocchi.

I oktober 2020 blev Robinho tvunget til at forlade fodboldklubben Santos efter stort pres fra klubbens sponsorer som følge af voldtægtssagen.

Den i dag 38-årige Robinho har i karrieren spillet for blandt andre Real Madrid, Manchester City og AC Milan. Han har ikke haft kontrakt med en klub, siden bruddet med Santos.