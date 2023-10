Et stort vinterskifte er under opsejling.

Juventus hungrer efter en solid midtbaneforstærkning – og Pierre-Emile Højbjerg sukker efter fast spilletid i nye store omgivelser.

Derfor er det på papiret en no-brainer, at Pierre-Emile Højbjerg og Juventus slå pjalterne sammen.

Selvom processen med at stykke en aftale sammen om et januarskifte er i gang, ifølge italienske medier, så er der dog et stykke vej at gå før det hele kan falde på plads.

Foto: Kieran Cleeves/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kieran Cleeves/AP/Ritzau Scanpix

For det første skal der falde en afgørelse i Paul Pogba-dopingskandalen, og så skal storklubben finde ud af, hvordan de kan finansiere at hente en Premier League-stjerne som Højbjerg i Tottenham, som kræver en høj pris for deres trofaste danske stjerne.

Den franske Juventus-stjerne er blevet testet positiv i en dopingtest. Skandalesagen, som kan sende Pogbas karriere i ruiner med en flerårig karantæne, ventes afgjort den 5. oktober.

Falder den uheldigt ud for Juventus og Pogba, hvad der er mest sandsynligt, står italienerne i akutte midtbaneproblemer, og der er det, at Højbjergs navn kommer i spil.

Den danske midtbanekriger koster dog op imod 225 millioner kroner, så Juventus skulle i første omgang være interesseret i at leje Højbjerg, skriver Corriere dello Sport, som melder, at Højbjergs repræsentanter har været i Torino og tale Juve-ledelsen.

Pierre-Emile Højbjergs fremtid i Tottenham, hvor han ellers har spillet fast i de senest tre sæsoner, ser ikke positiv ud, da den nye manager, Ange Postecoglou, har foretrukket andre spillere på midtbanen.