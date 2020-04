Det Italienske Fodboldforbund tilbyder at hjælpe patienter, der er smittet med coronavirus og skal isoleres.

I Italien er der flere steder akut brug for at isolere patienter, der er smittet med coronavirus.

Som hjælp har Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) besluttet at lade det nationale træningscenter huse smittede italienere, der har brug for at blive isoleret.

Patienterne kan komme og bo fra og med mandag, oplyser forbundet lørdag på sin hjemmeside.

Forbundet vil tage imod de patienter, som kan forlade intensiv behandling på hospitalerne for at gå i karantæne, indtil de er helt raske.

Når patienterne kan testes negativ for coronavirus, er planen at hjemsende dem.

Samlet set kan træningscenteret i Firenze have 54 patienter i isolation. Der er 54 rum.

Patienterne kan også benytte resten af området, hvor det italienske fodboldlandshold plejer at bo og træne, når der er kampe.

Al fodbold er lukket ned i Italien, og der skal heller ikke spilles internationale kampe i den kommende tid. De er blevet aflyst.

Også andre steder i Europa har fodboldverdenen lukket op for at hjælpe smittede.

I den tyske bundesligaklub Borussia Dortmund har ledelsen gjort dele af klubbens stadion til et medicinsk center, som blandt andet kan benyttes til at teste personer med mulig smitte.

Dortmund har åbnet portene til stadion, der normalt kan huse 81.000 tilskuere til kampe, fra og med lørdag.

Tyskland er ikke lige så hårdt ramt som Italien. Tyskland har over 92.000 mennesker smittet med coronavirus, mens over 1300 er døde.

I Italien er over 15.000 døde, siden udbruddet begyndte at brede sig i februar. De seneste tre dage er over 2200 coronapatienter i støvlelandet døde.

Antallet af coronasmittede i Italien er lørdag steget med 4805 til i alt 124.632. Det er det totale antal, der både omfatter patienter, der er døde af sygdommen, og de, der er blevet raske igen.

