Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassade til byen vakte sidste år store protester fra flere sider - herunder fra EU.

Men det samme kan man bestemt ikke sige om en af Israels mest berømte fodboldklubber, som til ære for den amerikanske præsident har omdøbt klubbens navn til Beitar 'Trump' Jerusalem.

Dét annoncerede klubben søndag på Facebook og Twitter, som også var dagen inden den officielle åbning af den amerikanske ambassade i Jerusalem.

»I 70 år har Jerusalem ventet på international anerkendelse, indtil præsident Donald Trump med et modigt træk anerkendte Jerusalem som Israels evige hovedstad. Præsident Trump har udvist mod og ægte kærlighed til det israelske folk og deres hovedstad,« skriver klubben.

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

Tidligere hed klubben, som har vundet det israelske mesterskab seks gange, ‘bare’ Beitar Jerusalem. Men nu har klubben også fået mellemnavnet ‘Trump’ opkaldt efter den amerikanske præsident.

»Fodboldklubben Beitar Jerusalem, en af byens mest fremtrædende symboler, glæder sig til at ære præsidenten for sin kærlighed og støtte med vores egen gestus,« skriver klubben i opslaget, hvor Donald Trumps billede er omkranset af klublogoet og det amerikanske samt israelske flag.

Åbningen af den amerikanske ambassade er dog forløbet langt fra fredeligt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er mindst 58 palæstinensere i Gaza blevet skudt og dræbt af israelske tropper, efter der opstod blodige sammenstød ved grænseområdet. Derudover er omkring 2700 personer såret.

Beitar Jerusalem hårde fanfranktion 'La Familia' holder et banner op med teksten 'Don't fuck with us'. Foto: AHMAD GHARABLI

Det er ikke første gang, at Beitar Jerusalem er i mediernes søgelys. Ifølge CNN er klubben tidligere blevet straffet, fordi deres hårde fanfraktion ‘La Familia’ rutinemæssigt har råbt anti-arabiske og anti-muslimske slogans under kampene.

Derudover har klubben aldrig skrevet under med en arabisk spiller. Klubben blev i 2013 udsat for hærværk, efter de skrev under med to muslimske spillere fra den tjetjenske klub Terek Grozny, som spiller i den russiske fodboldliga.

Donald Trump har også fået opkaldt parker, gader og en togstation efter sig, efter han sidste år beslutte at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.