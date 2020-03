Martin Braithwaite havde glædet sig sommerens EM-slutrunde på hjemmebane.

Men den danske FC Barcelona-spiller må ligesom resten af sine danske landsholdskammerater indstille sig på, at slutrunden først afvikles i sommeren 2021.

Det ærgrer selvfølgelig den danske fodboldstjerne, som i en såkaldt story på Instagram svarede på spørgsmål fra sine mange følgere.

»Jeg så virkelig frem til sommerens EM-slutrunde, men i denne situation, vi står i, er der intet, vi kan gøre ved det,« svarer den danske profil til et spørgsmål om, hvad han tænker om EM-udskydelsen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den 28-årige dansker er selvfølgelig ærgerlig over udskydelsen af den danske folkefest, men man er ikke altid selv herre over tingenes tilstand, fortæller han videre:

»Nogle gange må man bare følge med dér, hvor vinden tager én hen.«

I den samme 'spørgsmål og svar'-runde kommer Martin Braithwaite også ind på livet i den spanske storby og dét at være holdkammerat med Messi.

»Det bedste ved at være en del af FC Barcelona er klubbens historie, og så dét at spille med en masse dygtige spillere, som vil vinde hver eneste kamp samt blive en bedre version af dem selv til træning,« svarer den danske angriber og fortsætter:

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

»Jeg er glad i Barcelona, men jeg er også spændt, for jeg ved, at fremtiden byder på mange gode oplevelser. Jeg vågner op hver dag og tænker, at jeg lever af at gøre det, jeg elsker. Det er jeg taknemmelig for.«

Spanien er nu det land i Europa, der er næsthårdest ramt af covid-19-konsekvenserne efter Italien. I starten af corona-krisen havde Martin Braithwaite valgt at indlogere sig på et tomt Hotel Sofia i Barcelona, men efter angriberens seneste opslag på Instagram at dømme, er han lige nu isoleret i sit hus i Madrid sammen med sin familie.

Skiftet til FC Barcelona skete ganske utraditionel, fordi den catalanske storklub fik ekstraordinær tilladelse til at hente en erstatning for den langtidsskadede Ousmane Dembele uden for transfervinduet . Valget faldt altså på Martin Braithwaite.

Handlen blev officiel 20. februar, og siden har den danske angriber nået at få spilletid i tre kampe, inden den spanske liga blev lukket ned på grund af coronavirussen.