Kriseramte Arsenal tabte 1-4, da holdet tirsdag fik besøg af Manchester City i den engelske Liga Cup.

Der er stort set ikke noget, der fungerer i Arsenal lige for tiden.

I Premier League ligger London-mandskabet på en skuffende 15.-plads, og tirsdag røg holdet så ud af den engelske Liga Cup med et brag.

Arsenal tabte på hjemmebane 1-4 til Manchester City.

Gabriel Jesus havde bragt gæsterne fra Manchester foran tidligt, inden Alexandre Lacazette sørgede for en udligning. Dermed kunne hjemmeholdet gå til pause med troen i behold ved stillingen 1-1.

I anden halvleg endte et drop af den islandske Arsenal-målmand, Runar Runarsson, dog med at skyde gang i Citys storsejr.

Riyad Mahrez sendte et frispark fra kanten af feltet lige ind i brystet på Runarson. Den 25-årige islænding forsøgte at parere afslutningen, men fik ikke ordentligt fat i bolden, og den endte med at stryge videre i mål.

Senere i anden halvleg sørgede Phil Foden og Aymeric Laporte for, at det endte med en stensikker sejr til gæsterne.

Dermed er City videre til semifinalen i den engelske Liga Cup som det andet hold. Tidligere tirsdag stod Brentford, der har danske Thomas Frank som cheftræner, for en stor overraskelse i sin kvartfinale.

Thomas Franks tropper besejrede Premier League-klubben Newcastle med 1-0 og er dermed også klar til semifinalen.

Danskerne Mads Bech Sørensen og Emiliano Marcondes fik fuld tid i sejren, mens Christian Nørgaard og Mathias Jensen blev skiftet ind i anden halvleg.

/ritzau/