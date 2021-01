Med en "Panenka" på straffespark kort før tid sørgede Luis Suárez for 2-1-sejr til Atlético Madrid mod Eibar.

Topholdet i La Liga, Atlético Madrid, var på vej mod pointtab, da den rutinerede målræv Luis Suarez fik et kontroversielt straffespark, som han selv omsatte på smukkeste vis ved at chippe bolden ind med en såkaldt "Panenka".

Det var uruguayanerens andet mål i kampen, hvilket sikrede sejren på 2-1.

Sejren betyder, at holdet nu er syv point foran byrivalerne fra Real Madrid i ligatabellen, og Atlético har endda spillet en kamp mindre.

Det var dog hjemmeholdet, som kom bedst i gang. Atléticos altmuligmand Yannick Carrasco begik allerede efter ti minutters spil straffespark på Eibars Yoshinori Muto.

Til forsøget fra 11 meter-pletten sendte hjemmeholdet målmand Marko Dmitrovic frem til pletten, og han scorede på kollega Jan Oblak.

Det var kun det syvende mål i 17 kampe, Diego Simeones bomstærke defensiv har lukket ind.

Hans mandskab satte sig efterfølgende hårdt på spillet, mens Eibar vendte fokus mod at forsvare sig. Det lykkedes i et godt stykke tid.

Fem minutter fra pause kunne Eibar-fortet dog ikke holde længere. Den tidligere FC Barcelona-måltyv Luis Suarez fik chancen, og så stod der 1-1 på måltavlen.

Simeones hold fortsatte den spilmæssige dominans efter pausen, men der var ikke for alvor bid i de offensive aktioner.

Stortalentet Joao Felix var tæt på små ti minutter får tid, men alt pegede i retning af en pointdeling. Indtil tre minutter før tid.

Målscorer Luis Suarez løb en clearing fra forsvaret op, og lige da han nåede ind i feltet, gik han til jorden efter en nærkamp.

Det var meget svært at se, om han faktisk blev ramt, men dommeren pegede på pletten, og dermed fik gæsterne spillets største chance for at sikre de tre point.

Suarez tog selv ansvaret på sine skuldre, og han sikrede sejren med største kølighed, da han chippede bolden roligt ind midt i målet.

/ritzau/