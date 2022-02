Tallene taler for sig selv.

Sådan lyder essensen af den forsvarstale, Cristiano Ronaldo har sendt afsted efter, at han har mødt hård kritik i de seneste uger.

Manchester United-superstjernen startede 2022 med at være inde i sin værste scoringskrise i 13 år med seks kampe uden mål.

Måltørken er han ude af igen, men kritikken vil ikke forstumme, og det har fået Ronaldo til at tage bladet fra munden.

Foto: Javier Lizon Vis mere Foto: Javier Lizon

»Jeg viser år efter år, at tallene taler for sig selv. Jeg behøver ikke fortælle jer, at jeg er god, fordi tallene viser det.«

Sådan siger den selvbevidste superstjerne, som da også har noget af at have selvtilliden i qua sine foreløbigt 807 karrieremål.

37-årige Ronaldo, som vendte tilbage til Manchester United i sommer, er da også sit holds topscorer i denne sæson med 15 mål.

Alligevel har portugiseren mødt kritik fra fans og eksperter, som blandt andet mener, at han trods de mange mål til tider er ødelæggende for Uniteds øvrige offensiv, da hans tilstedeværelse fylder for meget og går ud over holdets generelle spil.