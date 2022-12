Lyt til artiklen

I november smed Cristiano Ronaldo alt og alle i og omkring Manchester United under bussen i et sprængfarligt interview med Piers Morgan.

Siden ophævede klubben Ronaldos kontrakt, og efterfølgende har der været iskold luft mellem den portugisiske stjerne og Manchester United-træneren, hollænderen Erik ten Hag.

Faktisk så kold luft, at de slet ikke har talt sammen, siden interviewet udkom.

Det fortæller hollænderen til Manchester Evening News.

Erik ten Hag havde i første omgang ikke regnet med, at han ville miste den 37-årige stjerneangriber, men da interviewet ramte fodboldverdenen som en bombe, vidste han, at det ville få konsekvenser.

»Jeg tror ikke, at man som klub kan acceptere sådan et interview. Der vil være konsekvenser, og det vidste han godt, inden han tog skridtet,« siger ten Hag, som dog ikke vidste, at Ronaldo ville væk fra klubben, inden interviewet.

»I sommer havde vi en snak. Han kom ind og sagde: 'Jeg fortæller dig om syv dage, om jeg vil blive eller ej.' Så kom han tilbage og sagde: 'Jeg vil blive.' Indtil det øjeblik (interviewet, red.) hørte jeg aldrig noget,« fortæller han.

»Jeg ønskede, at han skulle blive, fra første øjeblik og indtil nu. Men han ville væk, det var helt tydeligt. Og når en spiller ikke ønsker at være i denne klub, så skal han selvfølgelig væk,« lyder det videre.

Erik ten Hags udtalelser er også nået frem til stjernejournalisten Piers Morgan, som lavede det omdiskuterede interview med Ronaldo.

'Det er svært at forestille sig, hvorfor Ronaldo ikke følte sig respekteret af denne klovn, er det ikke?' skriver han sarkastisk på Twitter.

Ronaldos nedtur blev større, da han og resten af det portugisiske landshold blev slået ud af VM-slutrunden efter nederlag til Marokko i kvartfinalen.

Hvad fremtiden byder på for superstjernen, er endnu ikke officielt på plads, men ifølge flere medier venter en milliardkontrakt i den saudiarabiske klub Al-Nassr.