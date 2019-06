»Vi har et bedre hold. Det er det bedste hold, vi har haft endnu.«

Niels Frederiksen leverede budskabet uden slinger i valsen. U21-landstræneren har sammen med sit hold opbygget en selvtillid, som gør, at de også tror på, at de kan slå Tyskland i EM-åbningskampen mandag – og for de fleste spilleres vedkommende også tror på, at det kan ende med et europamesterskab til Danmark.

Det skulle dog ikke lyde, som om Niels Frederiksen talte ned om det U21-landshold, der i 2015 nåede semifinalen i Tjekkiet. Det skulle understreges på pressemødet dagen før dagen.

Men udsagnet var bare en understregning af, at det nuværende U21-kuld allerede har langt mere erfaring end semifinale-drengene.

Jonas Wind, Robert Skov, Jacob Rasmussen, Anders Dreyer og Andreas Poulsen under U21-landsholdets træning i Udine, søndag den 16. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jonas Wind, Robert Skov, Jacob Rasmussen, Anders Dreyer og Andreas Poulsen under U21-landsholdets træning i Udine, søndag den 16. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Somme tider sætter man tingene lidt på spidsen, og det gjorde jeg måske også her. Vi havde et rigtig godt hold i 2015 med mange profiler. Også profiler, som er A-landsholdsspillere nu.«

»Men jeg tror, at denne årgang vil levere lige så mange A-landsholdsspillere som årgangen fra 2015. Vi har allerede fire stykker af dem med i denne trup,« siger Niels Frederiksen.

Danmark åbner U21-EM mandag i solrige – og dampende varme – Udine mandag aften klokken 21 mod Tysklands forsvarende europamestre.

Den kamp og hele EM-turneringen går landsholdet dog ind til med bevidstheden om, at de er et bedre hold end i 2015 og 2017, hvis man kigger på, hvor profilerne spiller, og hvor meget de spiller.

Landstræner Niels Frederiksen under U21-landsholdets træning i Udine, søndag den 16. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Niels Frederiksen under U21-landsholdets træning i Udine, søndag den 16. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Vores profiler i 2015 var Pierre Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen og Uffe Bech. Og hvis du går tilbage og ser, hvilket niveau de spillede på, så spillede Pierre Emile godt nok i Bayern München, men ikke på førsteholdet. Han havde ikke lige så mange Bundesliga-minutter som Jacob Bruun.«

»Vi havde ikke en spiller med så mange Premier League-minutter som Philip Billing. Yussuf Poulsen spillede 2. Bundesliga. Så de store navne dengang, og som har gjort det godt siden, var ikke på så høj en hylde rent kamperfaringsmæssigt som nogle af de gutter, vi har med i dag,« siger Niels Frederiksen.

Han og holdet havde søndag sidste træning på stadion i Udine, hvor de kogte igennem under middagssolen i det norditalienske.

Lidt mindre varmt får de det mandag, når kampen først sættes i gang klokken 21. Det skal dog nok blive hedt at stå imod de tyske Bundesliga-spillere.