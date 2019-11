Hvad ville du helst have, hvis du kunne vælge frit?

Et landshold, hvis rygrad er bygget op om spillere fra store klubber som Tottenham, Leicester, Atalanta, Dortmund og RB Leipzig? Eller et, hvor den største klub repræsenteret er Everton, og hvor du ellers skal finde tre mand i Sheffield United og derudover skal fylde på fra Championship og sågar den skotske liga? B.T. har lavet vurderingen i bunden af denne artikel.

Og hvis du spørger Daniel Wass, der kæmper for at spille sig fast ind i startelleveren hos Hareide og selv er en profil i den spanske storklub Valencia, er der ikke tvivl om, at ingen fra det irske landshold ville kunne styrke Danmark.

»Jeg ville ikke bytte nogen fra vores hold ud med nogen fra deres. Vi har et klassehold med gode spillere, der til daglig spiller i klassesteder i Europa, så jeg ville ikke bytte en eneste spiller ud med nogen fra Irland. Vi har et kanon sammenhold, og alle er glade for at være her. Vi har nogle topdage sammen, så det ville jeg ikke,« siger Daniel Wass og afviser, at der er nogen irske landholdsspillere, han følger til daglig:

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender dem, men jeg tror, vi skal koncentrere os om os selv. Selvfølgelig skal vi se lidt video af dem, så vi er forberedte på, hvad de kommer med,« lyder det fra danskeren, inden Danmarks EM-skæbne mandag aften bliver afgjort på Aviva Stadium i Dublin, når Irland tager imod til en kamp – måske en slåskamp mere end lækkert og poleret fodbold.

Et kig på holdene viser da også tydeligt, at når man rykker fokus på de offensive egenskaber hos irerne, så falder kvaliteten, mens Danmark på alle områder af holdet har profiler.

Landstræner Åge Hareide er utvivlsomt glad for sit eget hold, men han kunne godt finde plads til en irer, der kunne komme på hans landshold, hvis han frit måtte vælge blandt de to trupper:

»Ja, det er der helt sikkert. Men jeg har ikke studeret dem så nøje op imod vores spillere. Det gør jeg aldrig. Det kan også være sådan, at en spiller kan være god sammen med en irer, men måske ikke sammen med en dansker. Det handler om, hvordan vi spiller, og hvad vi prioriterer,« siger Åge Hareide.

De kan ikke overraske os, så i princippet skal vi bare ud og vise, at vi kan matche dem på fysikken, for derefter ved vi, at vi har bedre boldspillere end dem. Martin Braithwaite

Nordmandens hold har i de sidste fem indbyrdes opgør vundet en enkelt gang i Dublin med 5-1 og spillet fire uafgjorte kampe – senest 1-1 i Telia Parken.

»Irland har ikke ændret sig siden sidst, vi spillede mod dem. De har 6-4 i målforskel og 12 point. Det fortæller, at Irland ikke scorer så mange mål, men de slipper heller ikke så mange ind. Vi har 22-5. Det skulle tilsige, at vi er et mere målfarligt hold end Irland. Men Irland har et voldsomt kollektiv og har en stor moral, der bærer dem langt.«

Der er næppe nogen tvivl om, at det grønne hjemmehold vil gå efter sejren på duelspil frem for boldflytteri. Det er bare dér, irernes forcer ligger, og det er de danske spillere forberedte på.

»Vi ved, hvad vi får fra Irland – de kommer med en masse energi og fysiske dueller. De spiller hjemme, og jeg er sikker på, at de kommer blæsende fra start, som de også gjorde for to år siden, da vi stod i den samme situation. De kan ikke overraske os, så i princippet skal vi bare ud og vise, at vi kan matche dem på fysikken, for derefter ved vi, at vi har bedre boldspillere end dem. Det er kun på fysikken, de kan overraske os. Vi har alle kortene i vores egne hænder, så det handler bare om at klø på,« siger Martin Braithwaite og bliver bakket op om sit synspunkt af Daniel Wass:

»Jeg var med i den første kamp og synes, de har nogle forcer, hvor de er stærke, specielt på dødbolde, og der skal vi selvfølgelig være påpasselige. De er fysisk gode, men vi skal bare gå efter den sejr og vise vores eget spil og forhåbentlig få det første mål, så vi kan få kontrollen over kampen, og de skal jage endnu mere, og det bliver endnu mere til vores fordel.«

Danmark kan nøjes med et uafgjort resultat for at være sikker på en EM-billet.

Her er B.T.s vurdering af de 11 forventede startere i aftenens kamp:

Kasper Schmeichel, Leicester

12/12 kampe i Premier League

Værdi: 12 mio. euro

Darren Randolph, Middlesbrough

13/16 kampe i Championship

Værdi: 4,5 mio. euro



Bedst: Kasper Schmeichel, Danmark

Henrik Dalsgaard, Brentford

16/16 kampe i Championship

Værdi: 2,5 mio. euro

Matt Doherty, Wolverhampton

8/12 kampe i Premier League (plus 3 indskiftninger)

Værdi: 15 mio. euro



Bedst: Matt Doherty, Irland



Simon Kjær, Atalanta

3/10 kampe i Serie A (plus to indskiftninger)

Værdi: 8 mio. euro



Shane Duffy, Brighton

5/12 kampe i Premier League (plus to indskiftninger)

Værdi: 12 mio. euro



Bedst: Simon Kjær, Danmark



Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, Fenerbahce

11/11 kampe i Süper Lig

Værdi: 3,5 mio. euro



John Egan, Sheffield United

12/12 kampe i Premier League

Værdi: 7 mio. euro



Bedst: Mathias 'Zanka' Jørgensen, Danmark



Jens Stryger Larsen, Udinese

8/12 kampe i Serie A (skadet i fire kampe)

Værdi: 4 mio. euro

Enda Stevens, Sheffield United

12/12 kampe i Premier League

Værdi: 3,5 mio. euro



Bedst: Enda Stevens, Irland



Pierre-Emile Højbjerg, Southampton

10/12 kampe i Premier League (plus en indskiftning og skadet i en kamp)

Værdi: 15 mio. euro



Glenn Whelan, Hearts

7/10 kampe i den skotske Premier League (plus en indskiftning)

Værdi: 1 mio. euro



Bedst: Pierre-Emile Højbjerg



Thomas Delaney, Dortmund

6/11 kampe i Bundesligaen

Værdi: 27 mio. euro



Jeff Hendrick, Burnley

7/12 kampe i Premier League (plus to indskiftninger)

Værdi: 10 mio. euro



Bedst: Thomas Delaney, Danmark



Christian Eriksen, Tottenham

7/12 kampe i Premier League (plus tre indskiftninger og skadet i en)

Værdi: 100 mio. euro



Alan Browne, Preston

10/16 kampe i Championship (plus seks indskiftninger)

Værdi: 4 mio. euro



Bedst: Christian Eriksen, Danmark



Yussuf Poulsen, RB Leipzig

8/11 kampe i Bundesligaen (plus to indskiftinger og skadet i en)

Værdi: 35 mio. euro



Callum Robinson, Sheffield United

8/12 kampe i Premier League (plus to indskiftninger)

Værdi: 7 mio. euro



Bedst: Yussuf Poulsen, Danmark



Martin Braithwaite, Leganes

10/13 kampe i La Liga (plus tre indskiftninger)

Værdi: 10 mio. euro

James McClean, Stoke

​10/16 kampe i Championship (plus to indskiftninger)

Værdi: 5 mio. euro



Bedst: Martin Braithwaite, Danmark



Andreas Cornelius, Parma

3/12 kampe i Serie A (plus fem indskiftninger og skadet i to kampe)

Værdi: 3 mio. euro

James Collins, Luton

15/16 kampe i Championship (plus en indskiftning)

Værdi: 900.000 euro



Bedst: Andreas Cornelius, Danmark