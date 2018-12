Hvor lang tid tager det at slette alle spor efter en fyring? 15 minutter, hvis du spørger i Manchester United.

Mere skulle klubben ikke bruge, før José Mourinhos gamle kontor var ryddet på træningsanlægget i Carrington, og dermed var to et halvt års historie væk. Det skriver The Sun, som citeres af flere engelske medier.

José Mourinho var helt uvidende, da han mødte ind til en almindelig arbejdsdag for en uge siden. Han troede, at han skulle tale om kommende indkøb med chefen Ed Woodward, men efter et 44 minutter langt møde var det slut. Mourinho var fyret.

Og fem minutter senere troppede folk fra Manchester United-staben så op på José Mourinhos kontor og tog billeder ned fra væggene og vundne trofæer væk fra hylderne. Ned i flyttekasser og ind i en hvid varevogn. Farvel til den udskældte manager.

Jose Mourinho er her til kampen mellem Vitoria de Setubal og Santa Clara den 22. december - hjemme i Setubal, hvor han er født. Foto: RUI MINDERICO Vis mere Jose Mourinho er her til kampen mellem Vitoria de Setubal og Santa Clara den 22. december - hjemme i Setubal, hvor han er født. Foto: RUI MINDERICO

»Klubben var hensynsløs til sidst. Bare minutter efter fyringen var de derinde. Det tog kun 15 minutter at henvise José til historien,« siger en Manchester United-kilde til The Sun.

Manchester United sendte José Mourinho ud af kontoret, mens Ole Gunnar Solskjær satte sig direkte ind i det varme sæde. Der sidder nordmanden i hvert fald sæsonen ud.

Herefter forventes det, at den engelske storklub vil gå efter et af de helt store trænernavne. Lige nu er favoritten Tottenhams og Christian Eriksens manager Mauricio Pochettino, mens også navne som Zinedine Zidane og Laurent Blanc nævnes på rygtebørsen.

De må dog vente lidt endnu på at overtage et muligt trænersæde. Ikke på grund af José Mourinho dog. Han er allerede helt fjernet i Manchester United.