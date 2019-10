I sidste uge skulle NIcki Bille være dukket op til træning, men det gjorde han ikke.

Nu har Ishøj IF så lavet en ny plan for at få Nicki Bille tilbage på banen.

»Vi har lavet en ny plan for Nicki., fordi han er på antabus. Vi har lavet en plan, hvor han laver en masse selvtræning, fordi de piller gør, at han ikke er tip-top, og så har vores fysioterapeut givet ham en plan, der gør, at vi kan få ham tilbage igen, og når han er klar til januar, så kommer han,« siger Murat Kütük, sportschef i Ishøj IF, til B.T..

Umiddelbart holder Ishøj ikke øje med, at fodboldspilleren faktisk holder sit program. Men Nicki Bille er god til at gøre opmærksom på, at han gør alt for at vende stærkere tilbage.

Nicki Bille. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicki Bille. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Han sender os en masse vidoer. hvor han træner, og det synes jeg er helt perfekt. Det er ikke et krav fra os, men han vil rigtig gerne vise, at han gerne vil det her. 'I kommer til at se mig konstant,' siger han, når jeg snakker med ham,« fortæller Murat Kütük.

Sportschefen forventer, at Nicki Bille starter på lige fod med alle de andre spillere til januar, når klubben starter op igen.

»Vi har to ugers træning, og så går vi på ferie. Så vi regner med, at når vi starter op i januar måned, så starter han på lige fod med alle de andre. Jeg forventer stærkt, at han er i bedre form, er stærkere og mere fit til januar. Han har allerede tabt sig, og han begynder at se knivskarp ud. Vi glæder os til, at han får debut snart.«

»Når han er færdig med antabus, så er jeg sikker på, at vi ser ham styrket tilbage på banen. Alle i Danmark skal glæde sig til det, for der er stadig mange mål tilbage i ham også på højere niveau.«

Nicki Bille da han spillede i Superligaen for Esbjerg. Foto: Claus Fisker Vis mere Nicki Bille da han spillede i Superligaen for Esbjerg. Foto: Claus Fisker

Udover at være på antabus, har Nicki Bille det godt ifølge Murat Kütük:

»Han har det fantastisk. Han går og hygger sig. Han vil rigtig gerne hurtigst muligt tilbage.«

Sportschefen vil ikke ud med, om man stadig kan finde Nicki Bille i Ishøj, hvis han dukker op til januar uden at være i form.

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske for ham eller nogen af de andre i morgen. Alle skal have en chance for at komme tilbage til livet, og det har Nicki fortjent;« slutter Murat Kütük.