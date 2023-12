Gustav Isaksen var med i begge mål, da Lazio slog Celtic og avancerede i Champions League.

Gustav Isaksen fik en sjælden plads i Lazios startopstilling, og han leverede en flot præstation og medvirkede til Rom-klubbens sejr på 2-0 over Celtic i Champions League. Sejren sendte senere tirsdag Lazio videre i turneringen.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller havde en stor aktie i begge Lazio-mål, som Ciro Immobile satte i kassen i slutfasen.

Efter 81 minutter driblede Isaksen sig på skudhold i feltet, og hans forsøg blev rettet af, så bolden røg hen til Immobile, der bragte Lazio foran.

Bare tre minutter senere løftede Isaksen smart en bold ind i feltet til Immobile, der tæmmede bolden og fordoblede føringen.

Det var blot anden gang, at Isaksen startede inde for Lazio. Fra start var han en af de mest toneangivende hos Lazio. Flere gange udfordrede han veloplagt i højresiden, og han fremtvang blandt andet et gult kort i første halvleg.

Isaksen havde også et par forsøg, hvoraf det ene var en god mulighed.

Også efter pausen viste Isaksen angrebslyst, men Celtic-forsvaret stod godt organiseret, og det lugtede af 0-0.

Men i slutfasen fik den 22-årige dansker endelig gevinst ud af sin ihærdighed, og man kan tale om et lille gennembrud for Lazio efter en svær start på det italienske eventyr.

- Jeg har vidst siden i morges, at jeg skulle spille. Desværre blev Mattia Zaccagni skadet i den seneste kamp, og vi havde nok brug for noget frisk energi.

- Jeg er så glad for, at jeg kunne hjælpe holdet, siger Isaksen til uefa.com.

Immobile, der blev skiftet ind efter en time, understregede samtidig, at målnæsen stadig er intakt.

- Immobile er fantastisk. Han bliver ved med at score mål og hjælpe os. Jeg er glad for, at jeg kan lære af ham hver dag. Hans afslutninger er i topklasse, lyder rosen fra Isaksen.

Celtic havde danske Matt O'Riley på banen i hele kampen, men han gjorde knap så meget væsen af sig.

Senere tirsdag aften viste det sig, at sejren var nok til at sende Lazio videre til ottendedelsfinalerne.

Det blev en kendsgerning med Atletico Madrids udesejr på 3-1 over Feyenoord.

Atletico og Lazio har henholdsvis 11 og 10 point og kan ikke længere hentes af Feyenoord med seks point på sidste spilledag. Celtic har kun et point og slutter med sikkerhed sidst i gruppe E.

