Bayern München er både havnet i problemer i Bundesligaen og i Champions League, hvor Lazio vandt første duel.

Bayern Münchens nuværende problemer voksede sig onsdag aften endnu større.

På udebane tabte sydtyskerne 0-1 til Lazio i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League, så presset er maksimalt før returkampen om tre uger i München.

Midtvejs i anden halvleg blev der begået straffespark på Lazio-danskeren Gustav Isaksen, og det blev omsat af holdkammeraten Ciro Immobile.

Samtidig blev Bayern-forsvareren Dayot Upamecano udvist for at tackle Isaksen på skinnebenet.

Med en mand i overtal skulle Lazio forsvare 1-0-føringen i de sidste 20 minutter.

Selv om de sydtyske gæster satte værterne under pres, så lykkedes det ikke at fremtvinge udligningen. I stedet fik Lazio-indskifteren Pedro en god mulighed i overtiden, som dog sad lige i handskerne på Manuel Neuer i Bayern-målet.

Bayern-spillerne dominerede de første 45 minutter, og Jamal Musiala burde have bragt gæsterne i front fem minutter før pausen på kampens mest gennemspillede angreb.

Musiala ramte forbi stolpen, og den manglede skarphed var kendetegnede for begge mandskaber.

Hjemmeholdet fra Lazio forsøgte at overrumple gæsterne på pludselige kontrastød, og det bliver formentlig også den strategi, der 5. marts skal hjælpe Lazio i kvartfinalen.

Gustav Isaksen fik i anden halvlegs indledning kampens vel nok største målchance, men alene overfor Bayern-keeper Manuel Neuer lykkedes det ikke at putte bolden mellem benene på målmanden.

Allerede forud for kampen var der pres på Bayern-træner Thomas Tuchel, efter at Bayern for første gang i mere end et årti risikerer at misse guldet i den tyske Bundesliga.

I weekenden tabte Bayern 0-3 på udebane til den direkte rival Bayer Leverkusen, så afstanden mellem de to hold er oppe på fem point.

