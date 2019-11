Den irske målscorer Matt Doherty er ikke i tvivl.

»Det er til at blive syg over. Vi fortjente helt sikkert at vinde kampen,« lyder det fra ham:

»De havde kun én chance og scorede på den. Vi var nok det bedste hold og fortjente at score flere mål. Jeg ved ikke, hvordan det så ud, men jeg følte, at vi spillede ret godt i første halvleg og stod godt på banen. Det føltes godt - som om alt ville falde på plads, men det var bare ikke vores aften.«

Reaktionerne til Irish Sun falder oven på mandagens uforløste EM-kvalifikationskamp mod Danmark, der endte i en dansk EM-billet og irsk skuffelse.

Det har påvirket stemningen i Irland.

Hos Irish Independent lyder det fra klummeskribenten Vincent Hogan om EM-skuffelsen:

'Den danske daggert gik lige gennem hjertet, da blodet var begyndt at pumpe igen.'

Og så er der tilhængerne. De er i tvivl om, hvorvidt Carlsberg (aka Danmark) er værst i verden eller bare i Europa oven på mandagens kamp - med henvisning til det berømte slogan 'Probably the Best Beer in the World':

Probably the worst lager in the world #IREDEN pic.twitter.com/wZMQDchL5R — Niall McGrath (@niallmcgrath4) November 18, 2019

Probably the worst lager in Europe.... #notbitter #ireden pic.twitter.com/hfQtzNNLWr — Michael Doherty (@profmdoherty) November 18, 2019

Aviva Stadium, hvor mandagens kvalifikationsgyser blev spillet, er faktisk er faktisk et af de 12 stadioner hen over Europa, hvor sommerens EM-slutrunde skal afvikles.

Det paradoks bores der grundigt i hos Daily Mail i det britiske hovedland.

'For at undgå vanæren i at misse en turnering, hvor de selv er værter, skal det irske landshold finde en måde at vinde fodboldkampe på. Og det ser mere end svært ud i øjeblikket,' lyder det skeptisk:

'I det seneste to år har holdet kun vundet tre turneringskampe: To gange mod Gibraltar og en gang mod Georgien. I virkeligheden har de altså ikke rigtigt vundet over nogen.'

Skuffede irske spillere. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Skuffede irske spillere. Foto: JOHN SIBLEY

Irland har dog stadig en chance via Nations League-play-off-kampene i marts, men som Daily Mail konstaterer: 'Hvordan kan vi forvente, at Mick McCarthys hold kommer sejrrigt ud af to kampe på kun seks dage til marts?'

Hos Irish Times lyder det fra Keith Duggan, at det irske landshold 'fortjente at vinde over Danmark'. Og at 'Danmark sneg sig videre på den eneste rigtige chance': Martin Braithwaites mål.

'Danskere var heldige', lyder det også.

Samme sted drager Mary Hannigan paralleller til både den danske 5-1-sejr samme sted for to år siden og vikingetiden: 'De plyndrende danskere efterlader os igen til krisehjælp.'

Hun skriver også: 'Danmark, vi kan ikke blive ved med at mødes på denne måde.'

Vi slutter hos den irske anfører Shane Duffy, der er på linje med de indledende bemærkninger fra Matt Doherty:

»Jeg synes, at vi var det bedste hold. De skabte ikke så mange åbne chancer, og jeg følte, at det var vores kamp. Det var vores øjeblik,« siger han:

»Vi troede på, at vi kunne vinde, og det er hårdt lige nu. Vi ved, at vi kan score mål, hvis vi får de rigtige bolde ind i feltet, men det skulle ikke være.«