Robbie Keane er klar i mælet om det danske landshold.

»Spiller vi mod et hold, der er teknisk bedre end os i spillestilen? Ja. Mange af deres spillere er på verdensklassehold,« siger han.

Den tidligere irske angrebskæmpe er i dag assistent for sit hjemlands landshold, der mandag spiller EM-skæbnekamp mod Danmark.

Men han har også en opskrift på irsk succes. Robbie Keane spørger videre:

Danmark vandt fredag med 6-0 over Gibraltar og har nu EM-matchbold. Foto: Lars Møller Vis mere Danmark vandt fredag med 6-0 over Gibraltar og har nu EM-matchbold. Foto: Lars Møller

»Kan de fighte bedre end os? Kan de arbejde hårdere end os? Nej, nej. Det ligger i os, det er i vores hjerter,« lyder det til FAI TV ifølge Sky Sports fra Robbie Keane:

»Hvis spillerne gør det og holder sammen mandag aften, er der ingen grund til, at vi ikke skulle kunne få et resultat mod dem.«

Mandag skal EM-billetterne fordeles, og scenariet er egentlig ret enkelt. Irland SKAL vinde:

Hvis Schweiz som ventet besejrer Gibraltar mandag aften, snupper alpenationen den ene EM-plads.

Danmark booker den anden EM-billet med mindst uafgjort i Irland, der altså omvendt skal vinde for at gå videre.

Robbie Keane har med 146 landskampe prøvet lidt af hvert som landsholdsspiller.

Han opfordrer de irske landsholdsspiller til at ville skrive historie mod Danmark.

»Gå ud og grib chancen, fordi folk vil altid huske det. Så vil folk om 20 år stadig komme hen og sige 'jeg kan huske det mål, du scorede mod Danmark',« siger Robbie Keane, der selv 'ville elske' at skulle spille den afgørende kvalifikationskamp:

»De her fyre har chancen mod et tophold, de skal gå ud og blive helte. Det her handler ikke kun om dem, det kan ændre alles liv i Irland.«

Irland-Danmark spilles mandag kl. 20.45. Følg kampen live her hos B.T.