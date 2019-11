Hvis Christian Eriksen har en skidt dag, har Danmark andre spillere, der kan gøre ondt, siger Mick McCarthy.

For to år siden forpurrede Christian Eriksen de irske slutrundedrømme med et hattrick, og det kan han gøre igen mandag aften i Dublin, når Danmark og Irland dyster om en EM-billet.

Irlands landstræner, Mick McCarthy, ser også Eriksen som en nøglespiller på det danske landshold, og hele det irske hold skal medvirke til at stoppe ham. Men det er vigtigt ikke kun at have fokus på Eriksen, siger landstræneren.

- Det er en kollektiv opgave at stoppe deres hold. De har også Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og Andreas Cornelius, men selvfølgelig er Christian Eriksen en speciel spiller, og det er vores opgave at stoppe ham så vidt muligt, siger McCarthy på et pressemøde.

På den centrale midtbane er det sandsynligvis rutinerede Glenn Whelan, der skal forsøge at være vagthund i det område mellem forsvars- og midtbanekæden, hvor Eriksen ofte huserer.

Lige som sin træner understreger Whelan, at irerne ikke kun skal have fokus på fynboen.

- Vi har mødt dem før, og vi kender dem. Det er ikke kun Christian Eriksen, vi skal være forsigtige med, for de har andre dygtige spillere.

- Vi skal kigge efter Christian Eriksen, men huske at de også har Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite. Men vi har en idé om, hvordan vi skal spille mod dem, siger Whelan.

Mick McCarthy så Danmarks 6-0-sejr over Gibraltar i fredags, men det var ikke en kamp, som den irske landstræner fik det store ud af, da Danmark sparede flere formodede startere.

- Jeg har ikke lært noget af Danmarks kamp mod Gibraltar, ud over jeg ved, at vi helst skal forsvare os bedre, end de gjorde, siger Mick McCarthy.

Det er sjette gang, at de to mandskaber møder hinanden på to år, og Mick McCarthy tager det afslappet, at Irland har ikke vundet i de fem foregående opgør.

- Åge Hareide sagde, at han efterhånden havde fået nok af at spille mod Danmark. Sådan har jeg det ikke, for det er kun min anden kamp mod Danmark, og vi havde en god kamp i Parken i juni (1-1, red.). Danmark gjorde det godt, men efter vi udlignede sent i kampen, kunne vi have vundet den.

- Når folk siger, at vi ikke har slået et hold i så lang tid, så tror jeg altid på, at vi kan vinde. Det er den mentalitet, jeg skal få ind i alle andre. Fordi det ikke er sket før, betyder det ikke, at det sker igen. Vi spillede uafgjort i Danmark, og vi havde flere muligheder ud over det, siger McCarthy.

Han fortæller også, at irerne ikke har mistet flere spillere til skader i de seneste to døgn, efter at forsvarsspilleren Derrick Williams blev sendt hjem efter torsdagens testsejr over New Zealand. I forvejen er Irland uden Premier League-kometen Aaron Connolly, der også er skadet.

- Vi har ikke flere skader. Alle vores spillere er klar, siger landstræneren.

/ritzau/