Martin O'Neill ønsker en god præstation og drømmer om en sjælden sejr, når Irland mandag møder Danmark.

Irlands fodboldlandshold er ramt af en krise. Sådan er opfattelsen i hvert fald i irske medier og blandt de irske fans, efter at Irland kun har vundet en ud af de seneste ti landskampe. Det var en testsejr på 2-1 over USA i juni.

Irlands landstræner, Martin O'Neill, vil ud af den negative spiral, og mandagens afsluttende Nations League-kamp mod Danmark er et oplagt sted at starte. Det siger han på et pressemøde i Aarhus.

- Det ville være skønt at ende året med en sejr i en betydende kamp.

- Men først og fremmest vil jeg have, at vi spiller godt. Det er mit ansvar, at vi kommer til det. Vi skal finde tilbage til det, vi var gode til for ikke så længe siden.

- Og så skal vi være mere kreative, det er vigtigt for os. På den måde skal vi få flere chancer, for det er det, vi har manglet, siger Martin O'Neill.

Senest blev det 0-0 mod Nordirland i torsdags. Det var tredje kamp i træk, at irerne gik fra banen uden at score, og på hjemmebanen i Dublin blev der buhet.

Den kamp har øget presset på Martin O'Neill, men han føler sig ikke mere udsat end normalt før kampen mod Danmark.

- Jeg er allerede blev spurgt om det flere gange siden i torsdags. Jeg kan sige, at man altid er under pres som landstræner, for man skal vinde fodboldkampe, uanset om det er testkampe eller betydende kampe, siger landstræneren.

Også spillerne har lagt øre til kritik for deres præstationer, og de er blevet beskyldt for at gemme sig på banen. Derfor har de også noget at revanchere mod Danmark.

Det siger forsvarsspilleren Séamus Coleman, der også er Irlands anfører.

- Vi så ikke godt ud mod Nordirland den anden aften. Spillerne på banen skal vise, at de vil have bolden.

- Hvis spillerne ikke viser det, kan den enkelte spiller se dum ud, når han laver en fejlaflevering, men det er ikke hans skyld, siger Coleman.

/ritzau/