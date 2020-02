Pludselig handlede det ikke længere om fodbold.

Manchester Uniteds hårdt prøvede manager, Ole Gunnar Solskjær, blev fredag konfronteret med flere ubehagelige spørgsmål på pressekonferencen forud for mandagens Premier League-brag mod Chelsea.

For en spiller, der i sin tid blev trænet af Solskjær i norske Molde, står i dag anklaget for en voldtægt, der skulle have fundet sted i Oslo i november 2018. Tidligere har samme spiller også været anklaget for en såkaldt 'sove-voldtægt' - her blev han dog frikendt. Men nu er den nye sag dukket op.

Og engelske The Telegraph havde fredag derfor en række spørgsmål med til den norske manager, der i halvandet år har været tavs om sagen.

Hvad er din reaktion på, at et af de påståede ofre siger, at du ikke er i stand til at lede Manchester United på grund af måden, du har håndteret denne sag på? Ville du have gjort noget anderledes, hvis det samme skete i United?

»Jeg kan kun svare det samme, som jeg har gjort via klubben. Dette er en sag, der går igennem retssystemet i Norge. Vi må respektere retsprocessen.«

Hvad er din kommentar til, at du brugte spilleren, efter at Retten slog fast, at det var overvejende sandsynligt, at han hadde begået handlingen?

»Jeg har netop svaret på spørgsmålet. Jeg forstår, hvor vanskelig denne situation er. Man ønsker ikke, at nogen skal være i sådan en situation. Ingen af de involverede har det godt. Det er mit svar.«

Spilleren, hvis navn fortsat skjules, blev i maj 2017 tiltalt for 'sove-voldtægt'.

Men han blev året efter frikendt som følge af manglende beviser - men han skulle alligevel betale erstatning, da han Retten vurderede, at det var mest sandsynligt, at han havde gjort det.

Anklagemyndigheden har anket frifindelsen, men ankesagen er tre gang blevet udskudt, da spilleren ikke er dukket op. Han opholder sig i et andet land og er ikke blevet pågrebet, skriver norske NTB.

Han er internationalt efterlyst- men han spillede senest i Saudi Arabien, som ikke har en udleveringsaftale med Norge.