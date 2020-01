Ole Gunnar Solskjær tager for

»Måske var det mit dårlige engelske,« siger Manchester United-manageren.

Nordmanden er på et pressemøde blevet bedt om at forklare en bemærkning, han kom med om Paul Pogba efter nytårsnederlaget til Arsenal.

Her var den franske midtbanespiller igen fraværende efter endelig at være vendt tilbage efter en lang skadepause, og efterfølgende kom Ole Gunnar Solskjær med følgende forklaring:

Paul Pogba er igen blevet skadet. Foto: Phil Noble Vis mere Paul Pogba er igen blevet skadet. Foto: Phil Noble

»Hans folk har rådet ham til at få den (en operation, red.) så hurtigt som muligt.«

Formuleringen vakte opsigt. For havde Manchester Uniteds lægestab ikke noget at skulle have sagt? Derfor kom temaet igen op, da den norske manager fredag sad på et pressemøde. Her forklarede han sig således.

»Jeg mente, at man spørger de læger, man stoler på, og man konsulterer jo altid sine egne læger. Da jeg havde mange skader og fik en knæoperation, havde jeg også folk i Norge og Sverige, jeg talte med. Paul har åbenbart også med folk, han stoler på, og det er vigtigt,« sagde Ole Gunnar Solskjær:

»Det er sådan, det er. Og jeg kan ikke være mere tydelig omkring det.«

Faktisk var Manchester United-bossen lidt træt af igen at skulle tale om Paul Pogba på et pressemøde.

»Here we go again. Det er tredje runde af FA Cuppen, og du stiller spørgsmål om Paul igen,« udbrød Ole Gunnar Solskjær, da spørgsmålet fra en BBC-journalist kom:

Manageren kunne dog tilføje, at Paul Pogba nu døjer med en anden skade end den, der har holdt ham ude i store dele af efteråret. Han nåede kun af få i alt 71 minutter i to indhop omkring jul, og Ole Gunnar Solskjær forventer en ny pause på 'tre-fire uger'.

Manchester United skal søndag spille FA Cup mod Wolverhampton.