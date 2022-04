Glem det!

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, var klar i spyttet efter søndagens skuffende 0-1-hjemmenederlag til Randers FC. Brøndby kommer ikke til at gentage sidste års guldtriumf!

Kvaliteten og marginalerne er ikke til det i denne sæson.

Han mente, at søndagens nederlag var meget sigende for den situation, Brøndby p.t. befinder sig i.

»Det er en meget lige kamp, som vi har okay styr på. Men de skal bruge én chance til at score et mål, og vi har 20 chancer og scorer ingen mål,« konstaterede Niels Frederiksen.

Ja, I scorer ikke mange mål. Du må savne Mikael Uhre?

»Ej, men det spørgsmål vil jeg ikke svare på. For vi har de spillere, vi har. Og det er min opgave at gøre dem gode nok – og der er et stykke vej endnu.«

Men der er ikke mange relationer på plads i et angreb med Divkovic og Björk?

»Nej, men sådan er det jo. Vi har lavet en stor udskiftning i truppen, og ni af de 13 spillere, der fik mest spilletid i mesterskabssæsonen er her ikke længere. Det tager tid at få de nye spillet ind – det kan ikke være overraskende.«

»Det er også derfor, at når medierne siger, at vi er guldfavoritter, så har vi sagt, at 'nu skal vi liiige klappe hesten'. Og nu håber jeg ikke, at der er flere der snakker om det.«

Så du er glad for, at I med nederlaget slipper for at blive spurgt til guldkampen fremover?

»Nej, det er jeg overhovedet ikke glad for! Vi vil da vinde hver eneste gang, og vi havde da håbet, at vi kunne bide de andre tophold i haserne og snyde dem i sidste ende. Men vi må være realistiske og sige, at det niveau, vi har vist, ikke er til at konkurrere allerøverst i tabellen.«

Brøndby IFs Marko Divkovic under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og Randers FC på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 3. april 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby IFs Marko Divkovic under 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og Randers FC på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 3. april 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

I startede jo med at vinde de tre første kampe, efter at Uhre og Frendrup blev solgt. Er der nogen forskel på jeres spil nu kontra i starten af foråret?

»Nej, der er ingen forskel. Bortset fra resultaterne, og at vi havde marginalerne på vores side. Og det var derfor, at man rendte rundt med hænderne oppe over hovedet og sagde 'waaauw, det betød intet, at vi solgte Frendrup og Mikael Uhre!'«

»Men sådan kan man ikke se på det. Vi spiller ikke ringere, end vi gjorde i de første tre forårskampe, som vi vandt. Men vi har bare ikke de små marginaler med os længere.«

Jeg er lidt tung i optrækket – men har du endegyldigt skrevet Brøndby ud af guldkampen?

»Jeg betragter os ikke som værende en del af guldkampen. Det undrer mig egentlig, at I synes, det er så interessant. Jeg har tidligere sagt, at det er meget lidt sandsynligt, at vi ender øverst på podiet.«

»Og den påstand har så fået en lille smule argument bag sig efter dagens kamp,« sluttede Brøndbys – lidt endnu – guldtræner.