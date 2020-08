VAR er endnu en gang kommet i skudlinjen efter nogle kontroversielle kendelser i Champions Leagues ⅛-finaler.

Lørdag aften var der blandt andet stor kritik af, at Lionel Messi fik et mål annulleret for hånd på bolden i Barcelonas sejr over Napoli.

Det fik efterfølgende Preben Elkjær til at lange kraftigt ud efter brugen af VAR i Champions League-studiet på TV3+.

»Der er så mange ting, vi diskuterer omkring VAR, at man bliver virkelig, virkelig træt af det. Fordi vi ikke forstår det. Altså vi ved ikke, hvad de dømmer. Vi kan ikke se det. Vi kan ikke se det for os,« sagde den danske landsholdslegende.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der er så mange situationer - også i dag (kampen mellem Barcelona og Napoli, red.) - hvor vi kan ikke se, hvad der er galt. Og vi forstår ikke, hvorfor det bliver dømt,« lød det fra Elkjær.

Faktisk mener Preben Elkjær, at VAR fungerer så dårligt, at man bør afskaffe det igen.

»Fint til de her ting, hvor der er offside eller ikke offside. Sådan nogle klare korte regler. Bum - det kan vi forstå.«

»Men i det store billede, der vil jeg sige: Skrot det. Altså seriøst. I det store billede - hvis jeg skulle vælge - så vil jeg sige Skrot det. Helt ærligt,« sagde Elkjær.

Øverst i denne artikel kan du se Preben Elkjær og Michael Laudrup diskutere de mange problemer omkring VAR.