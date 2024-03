Mikel Arteta og Declan Rice medgiver, at Arsenal var ringe i udekampen mod Porto, som vandt 1-0 på sent mål.

Spillet skal være langt bedre i returkampen mod FC Porto, hvis Arsenal skal have muligheden for at vinde og avancere til kvartfinalen i Champions League.

Sådan lyder det fra manager Mikel Arteta og midtbanegeneralen Declan Rice, efter at Arsenal onsdag tabte 0-1 i Portugal i en kamp, hvor Arsenal ikke havde en eneste stor chance eller afslutning inden for målrammen.

- Vi manglede trusler mod deres mål. Vi manglede aggressivitet i spillet, specielt når bolden var inde på den sidste tredjedel af banen, siger Mikel Arteta til rettighedshaveren TNT Sports.

- Vi skulle have været meget bedre. Man kan ikke vinde, når man behandler bolden, som vi gjorde langt fremme på banen. Hvis man gerne vil i kvartfinalen - og det vil vi - så skal man slå sin modstander, så det har vi tænkt os at gøre på Emirates.

- Heldigvis ved jeg, at vi kan gøre det bedre, lyder det fra Arsenal-manageren.

Hans mandskab så ellers ud til at få 0-0 med hjem fra den søvndyssende kamp, men i tillægstidens sidste sekunder fik brasilianeren Galeno plads til at sende et langskud afsted, og lykketræffet fløj hele vejen ind i målet.

Det irriterer Declan Rice, at Arsenal upresset forærede Porto bolden før den sene scoring.

- Når der står 0-0, og man kigger på uret, der viser 93 minutter, så ved man, at hvis man ikke kan vinde, så skal man i hvert fald ikke tabe. Så skal man give det sidste for at få uafgjort på et svært stadion mod en stærk modstander.

- Men vi gav bolden væk, og de fangede os ude af balance, før han sparkede den op i krydset. Det var meget skuffende for os. Vi har ellers haft en god start på 2024, og vi har heller ikke tænkt os at give op. Der er stadig meget at spille for.

- Vi skal ændre vores tilgang i returkampen og give alt, hvad vi har, så vi kan vende det hele på hovedet, siger Declan Rice til TNT Sports.

Der er returkamp i London 12. marts.

