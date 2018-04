AGF tabte mandag aften med 0-1 på hjemmebane til Hobro efter en uinspireret indsats foran lidt over 6000 tilskuere på Ceres Park i Aarhus.

Midtbaneslideren Daniel A. Pedersen mener ikke, at indsatsen har været god nok de seneste to kampe, som har kastet to nederlag af sig.

- De sidste to kampe har vi været for dårlige generelt og specielt dårlige på bolden. Vi skal blive bedre som hold, siger Daniel A. Pedersen.

- Jeg synes dog stadigvæk, at vi kommer til chancerne. Vi mangler bare lige at få prikket bolden ind.

Med nederlaget tyder alt på, at AGF skal møde OB i stedet for Sønderjyske, når der skal spilles om placeringerne fra syv til ti i ligaen.

Midtbanemanden tager det dog ikke så tungt, at AGF formentlig skal møde OB, der er mere formstærk end Sønderjyske.

- Jeg synes, at vi har haft okay styr på OB, og vi vandt også i Odense sidste gang, så jeg foretrækker egentlig ikke Sønderjyske frem for OB. Vi har heller ikke så meget fokus på, hvem vi skal møde.

Daniel A. Pedersen har i stedet fokus på, at det ikke lykkedes AGF at vinde gruppen.

Den fører Hobro nu med 41 point og en klart bedre målscore end AGF, der har 38 point inden sidste spillerunde i gruppen.

- Man vil altid blive nummer et, så det er da pisse irriterende at blive nummer to, men det er der ikke så meget at gøre ved.

AGF møder Silkeborg i sidste spillerunde, og her skal aarhusianerne jagte oprejsning.

- Fokus bliver at vinde kampen mod Silkeborg. Vi skal have en positiv oplevelse, så vi kan få vendt skuden efter et par dårlige præstationer, siger Daniel A. Pedersen.

/ritzau/