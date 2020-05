Tyskland er i gang, og snart ruller bolden også i England, Spanien og Italien. I Frankrig ligger den stille.

Flere fodboldligaer i Europa er så småt begyndt at starte op efter flere måneders pause på grund af coronakrisen.

Det er dog ikke tilfældet i Frankrig, hvor ligaforeningen allerede i slutningen af april besluttede at indstille sæsonen.

I sportsavisen L'Equipe går klummeskribenten Vincent Duluc til angreb på beslutningen, som han kritiserer for at være overilet.

- Vi er det eneste store fodboldland i Europa, der har truffet denne beslutning. Der blev ikke taget højde for, hvordan pandemien ville udvikle sig, og at nedlukningen gradvist ville blive blødt op, skriver han.

Ligaforeningen tog beslutningen om at stoppe sæsonen og kåre Paris Saint-Germain, efter at landets premierminister Édouard Philippe havde udtalt, at sæsonen ikke kunne genstartes.

Torsdag i denne uge kunne Philippe så fortælle, at holdsport i Frankrig kan startes op igen fra 21. juni.

Med den nye udmelding er der en reel mulighed for, at de sidste ti spillerunder i fransk fodbold kunne have været afviklet.

Lyon har gennem hele perioden været yderst kritisk over for afblæsningen af sæsonen. Sammen med Paris Saint-Germain er Lyon fortsat med i Champions League, der forventes at blive genstartet i august.

- Jeg er overbevist om, at det, der er sket, ikke er godt for hverken klubberne eller fransk fodbold som helhed, siger Lyon-præsident Jean-Michel Aulas til avisen Le Parisien.

I de fleste lande starter ligaerne op uden tilskuere. Selv om det koster fodboldklubberne en stor del af omsætningen, så betyder genstarten, at klubberne honorerer de ofte lukrative tv-aftaler.

I Frankrig har omkring 29.000 personer med coronasmitte mistet livet.

