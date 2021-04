Det var ikke i orden, da Uefa stillede krav om tilskuere ved EM i fodbold, mener premierminister.

Den irske premierminister, Micheál Martin, stikker til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det gør han, efter at hovedstaden Dublin fredag mistede sit værtskab ved EM i fodbold.

Premierministeren er utilfreds med Uefas krav om, at arrangørerne i værtsbyerne skulle garantere tilskuere på tribunerne.

- Jeg mener ikke, det var i orden, at Uefa stillede den betingelse over for landene, siger Micheál Martin til tv-stationen RTE.

Uefa havde bedt de oprindelige 12 værtsbyer om at fremlægge en plan, der inkluderede tilskuere. Forbundet ønskede, at værterne kunne garantere en stadionkapacitet på 25 procent.

Det var de irske arrangører ikke i stand til. Derfor blev Dublin droppet som værtsby.

I Spanien kunne Bilbao heller ikke garantere tilskuere. Sevilla stod dog klar i kulissen og overtog den spanske værtstjans.

Micheál Martin mener, det er uforsvarligt af Uefa at stille den slags krav til værtsbyerne, når coronapandemien stadig har alvorlige konsekvenser i flere lande.

- Jeg har aldrig ment, at det var en realistisk måde at gøre det på, siger Micheál Martin.

Antallet af værtsbyer er nu nede på 11. Sankt Petersborg og London har overtaget de kampe, der skulle være spillet i Dublin.

København, Amsterdam, Bukarest, Glasgow, Baku, Sankt Petersborg, Rom, Budapest, Sevilla, München og London er værtsbyer ved EM.

/ritzau/