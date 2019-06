Southampton-angriberen Shane Long er ude med en forstrækning og går glip af Irlands EM-møde med Danmark.

Det irske fodboldlandshold løber ind i Parken til EM-kvalifikationskampen mod Danmark fredag uden Shane Long.

Angriberen fra Southampton i Premier League har meldt afbud til kampen.

Det bekræfter Irlands Fodboldforbund (FAI) på twitter, hvor forbundet beretter, at angriberen har pådraget sig en forstrækning og derfor er ude til Irlands kommende EM-kampe mod Danmark og Gibraltar.

32-årige Shane Long, der er klubkammerat med danske Pierre-Emile Højbjerg, er noteret for 82 landskampe og 17 scoringer for Irland i løbet af karrieren.

Irland topper gruppe D med seks point efter to kvalifikationskampe, mens Danmark har et enkelt point for en kamp ude mod Schweiz.

Her endte opgøret 3-3, efter at Danmark var bagud 0-3 med seks minutter igen af kampen.

Danmark møder fredag Irland, mens Georgien besøger Danmark 10. juni i EM-kvalifikationen.

/ritzau/