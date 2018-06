I nederlagets stund oplevede iranske kvinder en stor sejr i onsdags, da Iran ved VM i fodbold tabte 0-1 til Spanien.

VM-kampen blev spillet i Kasan i Rusland, men hjemme i Iran fik kvinder for første gang siden 1979 adgang til at se fodbold på stadion.

Det skete i Tehran, hvor der på Azadi Stadium var opsat storskærm, og hvor alle var velkomne.

»Det var virkelig en stor sejr,« siger Tajebeh Siawoshi, en kvindelig iransk aktivist, ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA.

Efter nationale og internationale protester mod forbuddet om at lade kvinder komme ind på stadion havde de iranske myndigheder tilladt kvinder at komme ind på stadion og se kampen.

Helt op til kampen var det hele ved at falde til jorden, da politi ønskede at aflyse begivenheden på grund af "problemer med infrastrukturen".

Politiet blev dog bedt om at lade alle komme ind på stadion af landets indenrigsministerium.

»Vi er altid magtesløse i to ting. Kvinder og fodbold,« lød det fra en politiofficer tæt på arenaen ifølge sociale medier.

Mange af kvinderne på stadion oplevede atmosfæren ved en fodboldkamp for første gang i livet.

»Jeg vidste ikke, at det var så sjovt at råbe i to timer og være tæt på et hjertestop,« skrev en kvinde på Twitter.

Aktivister er sikre på, at begivenheden kan være løftestang til at få fjernet forbuddet om at lade kvinder få adgang til at se fodbold på stadion.

Siden den islamiske revolution i 1979 har kvinder i Iran været nægtet adgang til stadion.

Argumenterne fra især ultrakonservative kræfter har blandt andet været, at kvinderne ikke skulle se mænd opføre sig dumt og lytte til deres platte slogans.

Selv om Iran tabte onsdagens kamp 0-1 til Spanien, har holdet stadig mulighed for at gå videre til ottendedelsfinalerne ved VM.

Iran vandt den første VM-kamp med 1-0 over Marokko og møder på mandag Portugal i den tredje og sidste gruppekamp.

