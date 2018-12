Azadi Stadium skal huse en kvindefodboldlandskamp mellem Iran og Rusland. Kun kvinder får adgang til stadion.

For første gang siden den islamiske revolution i 1979 får Irans kvindelandshold i fodbold lov til at spille en kamp på landets nationalstadion.

Som forberedelse frem mod OL i Tokyo i 2020 skal de iranske fodboldkvinder spille en testkamp mod Rusland på Azadi Stadium i Teheran.

Det oplyser præsidenten for Det Iranske Fodboldforbund, Mehdi Taj, ifølge nyhedsbureauet ISNA, skriver AFP.

Selv om der endnu ikke er sat en dato for kampen, står det klart, at det kun er kvinder, som har adgang til at se opgøret fra tribunerne.

Irans herrelandshold har haft hjemmebane på Azadi Stadium siden 1975. Den ovale fodboldarena har plads til cirka 78.000 tilskuere og er landets største stadion.

Siden revolutionen i 1979 har kvinder med meget få undtagelser haft forbud mod at overvære fodboldkampe på stadion.

Derfor var det i november skelsættende, at 850 iranske kvinder fik lov til at overvære den asiatiske Champions League-finale mellem iranske Persepolis FC og japanske Kashima Antlers.

Ved den lejlighed blev de kvindelige tilskuere sat i et separat afsnit, og de skulle ankomme til stadion mindst to timer før kampstart.

Tilbage i juni fik iranske kvinder adgang til et storskærmsarrangement på Azadi Stadium, hvor de kunne se Irans herrelandshold spille en VM-kamp mod Spanien.

Det menes, at irske kvinder var de første kvinder til at overvære en fodboldkamp på et stadion i Iran efter revolutionen. Under en VM-kvalifikationskamp i 2001 havde 20 irske kvinder adgang til VM-playoffkampen mellem Iran og Irland.

Først fire år senere - i 2005 - fik få iranske kvinder for første gang lov til at overvære en fodboldkamp på et stadion efter revolutionen.

