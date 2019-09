Det er en forfærdende historie.

Den 29-årige iranske kvinde Sahar Khodayari ville bare ind og se en fodboldkamp. Men i Iran må kvinder ikke overvære fodboldkampe - sådan har loven lydt siden 1979.

Så Sahar Khodayari forklædte sig som en mand og forsøgte at snige sig ind på fodboldstadionet. Men hun blev opdaget og arresteret. Og hun kunne se frem til en retssag, der kunne sende hende i fængsel i seks måneder.

Men inden retssagen valgte Sahar Khodayari i protest og frustration at sætte ild til sig selv. Og tirsdag døde den 29-årige kvinde af sine brandskader.

Iranian woman Sahar Khodayari set herself on fire to protest jail sentence for entering soccer stadium. Since 1979 women not permitted to watch men’s soccer. Ban briefly lifted in 2006 by Iranian President was quickly reinstated by tyrannical “supreme leader.” #freeIran https://t.co/8NJYe557vg pic.twitter.com/gNW9LgsmFg — Avi Kaner (@AviKaner) September 10, 2019

Den gruopvækkende historie har fået kvindelige fodboldstjerner til tasterne. På de sociale medier opfordrer de det internationale fodboldforbund, FIFA, til at lægge massivt pres på Iran.

»Sikke en frygtelig tragedie. FIFA og alle andre organisationer med privilegier og magt: I bliver nødt til at handle for at få dette til at stoppe. Hvil i fred, Sahar Khodayari,« tweeter den svenske Chelsea-stjerne Magdalena Eriksson, der privat danner par med den danske landsholdsprofil Pernille Harder.

What a horrible tragedy @FIFAcom and any other organization that’s in a position of privilege and power, you need to act to make this stop! RIP #SaharKhodayari https://t.co/DPj4W92PQ5 pic.twitter.com/mXmfaDxwAv — Magdalena Eriksson (@MagdaEricsson) September 10, 2019

Og Pernille Harder har også reageret på Twitter:

»Dette er frygteligt. Hvil i fred,« skriver hun og linker til historien om Sahar Khodayari.

This is awful! RIP https://t.co/IXUh6Fs68g — Pernille Harder (@PernilleMHarder) September 11, 2019

Pernille Harders holdkammerat i tyske Wolfsburg, den svenske målmand Hedvig Lindahl, har linket til en underskriftsindsamling:

»En underskriftsindsamling til FIFA. Luk de iranske kvinder ind. Det skal som minimum gøres,« skriver hun på Twitter.

A petition to @FIFAcom: Let Iranian Women In. That's the least that should be done. #SaharKhodayari https://t.co/p5q37DmETV via @Change — Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) September 10, 2019

Og endnu en svensk landsholdsstjerne - Kosovare Asllani - har et opråb på de sociale medier.

»Jeg har en platform, og jeg har aldrig været bange for at hæve min stemme, når der har været brug for det. Dette er en tragedie, og det kan ikke fortsætte længere. FIFA, det er er tid til at handle og til ikke at være stille. Vi bliver nødt til at hjælpe iranske kvinder med at bekæmpe denne kønsapartheid. Dette handler om menneskerettigheder,« skriver Kosovare Asllani.

I have a platform and I have never been afraid of raising my voice when in need.This is a tragedy and it can’t continue anymore. @FIFAcom it’s time to act and not be silent.WE need to help the women of Iran fight against gender apartheid.This is about human rights!#SaharKhodayari https://t.co/UE4r071Niv — Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) September 10, 2019

Hashtagget #SaharKhodayari trender i disse dage på Twitter og er blevet en bevægelse for at sikre alverdens kvinder retten til at overvære fodboldkampe.

I en udtalelse sagde FIFA tirsdag, at man er 'orienteret om tragedien og er dybt rystet over den'.

»FIFA sender vores kondolencer til Sahars familie og venner, og vi gentager vores opfordringer til de iranske myndigheder om at sikre frihed og sikkerhed for enhver kvinde, der deltager i denne legitime kamp for at sætte en stopper for stadionforbuddet for kvinder i Iran.«

I Saudi-Arabien ophævede myndighederne for nyligt deres forbud mod kvinder på fodboldstadioner, og i dag står Iran alene med den kønsdiskriminerende lov.