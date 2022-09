Lyt til artiklen

Klædt i kulsorte jakker stod de skulder ved skulder med alvorlige miner og bøjede hoveder.

Da det iranske fodboldlandshold tirsdag mødte Senegal i en venskabskamp, benyttede spillerne lejligheden til at vise deres sympati med demonstranterne i deres hjemland – og ikke mindst med den dræbte Mahsa Amini.

Den 22-årige kvinde døde for cirka to uger siden i moralpolitiets varetægt. Hun var blevet anholdt af sædelighedspolitiet. Angiveligt fordi hendes hijab ikke sad korrekt.

Men et eller andet gik helt galt under anholdelsen. Vidner har siden fortalt, at betjentene hamrede den unge kvindes hoved ind i et skab gentagne gange.

Da landsholdsspillerne gik på banen til nationalmelodien før kampen, tog de sorte jakker på for at dække trøjerne med deres lands symbol.

Det viser billeder og videoer på de sociale medier, og episoden er også omtalt i etablerede medier som blandt andre The Guardian.

Søndag viste holdets angriber, Bayer Leverkusen-spilleren Sardar Azmoun, sin støtte til demonstrationerne på Instagram.

»I værste fald bliver jeg smidt af holdet. Ikke noget problem. Jeg vil ofre det for et hår på hovederne af iranske kvinder. Denne historie kan ikke slettes. De kan gøre, hvad de vil. Skam jer for at dræbe så let. Længe leve iranske kvinder.«

Mahsa Aminis død har været startskuddet til store demonstrationer og uro over hele Iran.

Her har kvinder blandt andet brændt deres hovedtørklæder af, mens andre har klippet deres lange hår af i protest.

Myndighederne i Iran har slået hårdt ned på urolighederne.

Ifølge statslige medier har 41 personer, heriblandt ansatte i de iranske sikkerhedsstyrker, mistet livet i sammenstødene.

Iranske menneskerettighedsorganisationer beretter dog om væsentlig højere dødstal.

Præsident Ebrahim Raisi har udtalt til den statslige tv-station i Iran, at alle er berørte af dødsfaldet, som han kalder 'en tragisk hændelse.'

»Men kaos er uacceptabelt.«