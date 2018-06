Carlos Queiroz roste sit iranske mandskab, efter at holdet blot tabte 0-1 til Spanien ved VM i fodbold.

Moskva. Det iranske fodboldlandshold undgik en resultatmæssig ydmygelse, da holdet onsdag tabte 0-1 til de spanske giganter ved VM.

Faktisk var Irans fodboldlandstræner, Carlos Queiroz, så tilfreds, at han mente, at holdet fortjente mere.

- Vi viste, at vi er klar til at lide og klar til at konkurrere. Jeg synes, vi fortjente et bedre resultat. Der er ingen tvivl om, at Spanien spiller fantastisk fodbold, men jeg synes, at vi fortjente mere for den måde, vi spiller på.

- Vi vil tage meget med os fra kampen. Hvis man sammenligner det med tennis, så havde vi en matchbold i dag (onsdag, red.), og vi har en til mod Portugal. Alt er åbent. Vi er stadig i live og drømmer, siger landstræneren ifølge fifa.com.

Spanien var i boldbesiddelse i 70 procent af kampen, havde 17 forsøg på mål, hvoraf de tre var inden for målrammen.

Målet blev scoret af Diego Costa, der nåede op på sin tredje scoring ved dette VM.

Efter 54 minutter modtog Costa bolden og drejede rundt, men i aktionen fik Ramin Rezaeian uheldigt rørt bolden, der via Costas skinneben gik i mål til 1-0.

Senere fik Iran en scoring annulleret for offside med hjælp fra videodommeren.

Det betød, at en person fra den iranske stab fik det dårligt og efterfølgende måtte køres på hospitalet.

- Vi er mere bekymrede, for en af vores folk er i helbredsmæssige problemer efter videodommen. Han er på hospital, og vi håber, at alt er i orden. Vi beder for ham, siger Carlos Queiroz ifølge AFP.

Fernando Hierro, der er landstræner for Spanien, erkendte da også efter kampen, at det ikke havde været nemt.

- Jeg kan sige, at vi har tre point mere. Vi vidste, det ville blive svært, og det var en meget kompleks kamp. Der var perioder i begge halvlege, hvor det hele var svært.

- I pausen havde vi en plan, og den fuldførte vi, men Iran er et stærkt hold, og det er svært at score mod dem, siger Fernando Hierro blandt andet til fifa.com.

Sejren betyder, at Portugal og Spanien er helt lige i toppen af gruppe B med fire point og en målscore på 4-3, mens Iran har tre point på tredjepladsen.

Marokko har nul point og kan ikke længere avancere i turneringen.

Spanien møder Marokko i sidste gruppekamp den 25. juni, hvor Portugal møder Iran. Begge kampe spilles klokken 20.

