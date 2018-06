Carlos Queiroz kritiserer VAR-systemet og mener, at Cristiano Ronaldo skulle have haft et rødt kort.

Saransk. Cristiano Ronaldos status som en af fodboldens største stjerner reddede ham fra at blive udvist i mandagens opgør mod Iran i den afsluttende kamp i gruppe B ved VM i Rusland.

Det antyder Irans portugisiske landstræner, Carlos Queiroz, efter kampen, der endte 1-1.

I det 80. minut faldt en iransk spiller til jorden efter tilsyneladende at være blevet ramt af en albue i en duel med Ronaldo.

Dommeren valgte at se en videooptagelse af hændelsen, for at afgøre om Ronaldo skulle have det røde kort, men valgte at nøjes med et gult kort.

- En albue er et rødt kort, fastslår Queiroz og fremhæver, at fodboldreglerne ikke indeholder særlige undtagelser for hverken Ronaldo eller Lionel Messi.

På et spørgsmål om, hvorvidt han mener, at dommerne holder hånden over stjerner som Ronaldo, svarer Queiroz:

- Det må du spørge dem om. Som du kan se, er jeg ikke i godt humør

- Denne kamp kunne kun have én vinder, og det burde have været Iran. Vi fortjente at vinde. Jeg er en dårlig taber. Jeg er stolt, men frustreret, siger han.

Direkte kritik af kampens dommer afstår han fra at kaste sig ud i.

- Jeg har en klar holdning, men jeg er nødt til at afveje mine ord. Jeg skal være forsigtig, siger han om risikoen for en eventuel disciplinær straf for at tale nedsættende om dommerens præstation.

Iran ville med en sejr have kvalificeret sig til ottendedelsfinalen, og det undertippede hold gav Portugal kamp til stregen.

Ricardo Quaresma bragte planmæssigt Portugal foran, men Iran fik udlignet på et straffespark i de sidste minutter.

Mellem de to scoringer brillerede Irans målmand ved at redde et straffespark fra Ronaldo. Straffesparket blev tildelt, efter at dommeren havde konsulteret VAR-systemet.

- VAR fungerer ikke godt. Der er rigtigt mange klager. Vi må vide, hvem der dømmer kampen og træffer afgørelserne, siger Queiroz.

/ritzau/