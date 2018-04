Fifa har vurderet, at sikkerheden i Irak er tilstrækkelig til at få lov til at afholde internationale kampe.

Karbala. For første gang siden starten af 1990'erne skal Irak tirsdag huse en international klubkamp i fodbold.

Som følge af sikkerhedssituationen i landet, der tidligere var styret af diktatoren Saddam Hussein, har nationens fodboldhold været tvunget til at spille hjemmekampe i internationale turneringer på neutrale baner i andre lande.

I marts blev forbuddet mod at afvikle internationale klubkampe i Irak ophævet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), og det får Bagdad-klubben Al-Zawraa gavn af som den første klub.

De irakiske pokalmestre får dog ikke lov til at spille på sin normale hjemmebane i opgøret mod libanesiske Al-Ahed i AFC Cup.

Kampen spilles i Karbala, der ligger cirka 100 kilometer syd for Bagdad. Det skyldes, at foreløbig kun tre stadioner i Irak er godkendte til internationale kampe.

Ikke desto mindre ses muligheden for overhovedet at afvikle en international klubkamp på irakisk grund som et skridt i en positiv retning for det uroplagede land.

Ifølge landets regering sender blåstemplingen af sikkerhedssituationen omkring fodboldkampe et godt signal til udenlandske investorer, som overvejer at investere i genopbygningen af Irak.

Også Al-Zawraa ser det som en stor fordel ikke at skulle spille hjemmekampe langt fra egne fans.

- Det har kostet klubben mange penge, og det har haft negativ indflydelse på spillertruppen at skulle rejse væk til hjemmekampe.

- Det bliver en stor fordel for os at spille foran eget publikum, og det vil give alle spillerne en høj moral, siger Abdel Rahman Rashid, der er manager for Al-Zawraa.

Det var Iraks invasion af Kuwait i 1990, der førte til et forbud mod at huse internationale klubkampe.

/ritzau/AFP