Flere kvindelige boksere vil få adgang til OL i den nye plan, som IOC har for de olympiske bokseturneringer.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) er gået i gang med at planlægge bokseturneringen til næste års OL i Tokyo.

Det sker uden at inddrage Det Internationale Amatørbokseforbund (Aiba), der gennem længere tid har været suspenderet af IOC. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

IOC lægger op til en række større ændringer af de olympiske bokseturneringer i forhold til legene i Rio i 2016.

Blandt andet skal der være en mere ligelig repræsentation af kønnene.

IOC foreslår, at antallet af kvindelige boksere øges fra 36 i Rio til 100 i Tokyo. Samtidig vil man reducere antallet af mandlige deltagere fra 250 til 186, så i alt 286 boksere stiller op til OL.

De skal fordeles i fem vægtklasser hos mændene og tre hos kvinderne.

Der lægges op til, at der fra januar til april 2020 skal afholdes fire regionale kvalifikationsturneringer. De placeres i Afrika, Europa og Asien/Oceanien samt Nordamerika/Mellemamerika/Sydamerika.

- For at give atleterne en ekstra chance for at kvalificere sig til Tokyo, så vil vi afholde en sidste kvalifikationsturnering - sandsynligvis i maj næste år, siger Kit McConnell, der er sportsdirektør i IOC.

De planlagte ændringer af den olympiske bokseturnering skal godkendes på et IOC-møde i næste uge, før de er gældende.

Amatørbokseforbundet Aiba har længe været suspenderet af IOC på grund af rod i økonomien og ledelsen.

En gæld på 16 millioner dollar - 105 millioner kroner - og strid om præsidentposten har skabt kaos i Aiba.

/ritzau/Reuters