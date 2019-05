Silkeborg-direktør Kent Madsen vil have en investor ind i oprykkerklubben, så turene i 1. division stoppes.

Silkeborg vil etablere sig i Superligaen, efter at den midtjyske fodboldklub lørdag sikrede sig oprykning.

Fem gange siden årtusindskiftet er den midtjyske klub rykket ud af landets bedste fodboldrække, men nu skal det være slut med de mange ture op og ned.

Direktør Kent Madsen er derfor på jagt efter investorer, der kan komme med økonomi, sparring og forbindelser, så fodboldklubben kan styres i den rigtige retning.

- Vi erkender, at konkurrencen i Superligaen er benhård, så vi skal skærpe os og blive bedre.

- Vi vil gerne finde en måde at styrke os på, så vi ikke bare tager et lille nøk opad. Vi vil se, om vi kan løfte det. Det er ikke så nemt, som det lyder, siger Kent Madsen.

Han peger samtidig på, at Superligaen fra sæsonen 2020/21 skæres ned fra 14 til 12 hold, hvilket kun skærper den fremtidige konkurrence.

Tidligere har Silkeborg været i dialog med Jysk-ejer Lars Larsen om en investering, men det blev ikke til en aftale.

Med Silkeborgs store satsning på egne talenter kunne Kent Madsen godt se en større udenlandsk klub som mulig investor. Det kunne også blive en vej ud i Europa for Silkeborgs bedste spillere.

Samtidig ville Silkeborg få en samarbejdsparter, der var stærk på køb og salg af spillere, hvilket potentielt kunne være med til at løfte salgspriserne på klubbens spillere.

Lige nu er klubben dog ikke tæt på at indgå nogen aftale.

- Arbejdet har i princippet været på standby den seneste måned til halvanden, fordi turneringerne i fodbold-Europa er ved at blive afgjort. Nu får vi at se, hvad der sker, siger Kent Madsen.

Han mener ikke, at det er urealistisk at få en udenlandsk klub til at investere et stort millionbeløb i Silkeborg, da det i dag er blevet normalt for større klubber at handle spillere for 100 millioner kroner.

- Vi synes jo, at der skal mange penge til. Men i en international kontekst er dansk fodbold jo ikke dyrt.

Silkeborg-direktøren vurderer, at klubben er attraktiv for en investor af mange årsager. Blandt andet det nybyggede stadion med plads til 10.000 tilskuere.

Lørdag var mere end 8000 tilskuere på plads, da Silkeborg sikrede oprykningen med en 2-0-sejr over Nykøbing FC.

- Jeg tænker, at vi har Danmarks bedste stadion i den her skala. Nu viser vi også, at der er et enormt tilskuerpotentiale i byen, hvis ellers resultaterne og præstationer er der, siger Kent Madsen.

Han peger også på, at holdet er bygget op omkring flere egenproducerede og helt unge spillere.

- Der er virkelig noget at bygge på. Det er ikke sikkert, at der kommer en ny Robert Skov i overmorgen, men vi skal nok komme til at lave noget i samme kaliber. Det er jeg sikker på, siger han.

Som Silkeborg-truppen er lige nu, vurderer Viasat-kommentator Jesper Thygesen, der har en fortid i klubben, at oprykkerne får det svært i Superligaen.

- Silkeborg er lige så dårligt stillet, som Esbjerg var for et år siden, og Esbjerg har gjort det, siger Thygesen med henvisning til, at Esbjergs oprykkere lørdag tog bronze.

- Silkeborg har ikke været prangende i 1. division, så de får det svært. De vil være forhåndsfavoritter til at ryge ud.

- De er gået all in på den her talentsatsning, og de har virkelig nogle unge spillere med power, som kan tage det næste skridt. Der er grøde i det, og det bliver interessant at se, om det holder, siger han.

Jesper Thygesen nævner, at Esbjerg efter oprykningen til Superligaen for et år siden valgte at tilføre truppen en del rutine, og han tror, at Silkeborg skal gå samme vej.

- Jeg håber, at de finder en rutineret spiller med et godt niveau og kører videre med ungdomsstilen, som godt kan holde, hvis man bruger penge nok på det.

- De klubber, der har haft succes med ungdomssatsningen som FC Nordsjælland og FC Midtjylland, har brugt rigtig mange penge på det, siger han.

Viborg og Lyngby skal som nummer to og tre i 1. division møde henholdsvis Hobro og Vendsyssel i playoffdueller om to pladser i Superligaen.

