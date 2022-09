Lyt til artiklen

En sønderjysk mand fik onsdag morgen en besked ud over det sædvanlige.

I beskeden, som Danske Spil var afsender på, blev han nemlig gjort opmærksom på, at han var blevet 71.345 kroner rigere over natten. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Han havde nemlig formået at ramme plet i sine forudsigelser af samtlige af tirsdagens Champions League-kampe – til stor overraskelse for sønderjyden, der kalder sig selv en 'heldig kartoffel'.

Selv var han nemlig fuldstændig sikker på, at hans kryds var sat ud for Sevilla i opgøret mod FC København i Parken.

»Ja, det var jeg sikker på. Jeg sendte også en sms til en kammerat, som var i Parken for at se kampen, at jeg håbede på Sevilla, ’for dem har jeg på Oddset’,« fortæller han i pressemeddelelsen.

Sådan så vinderkuponen ud Indskud 50 kroner Samlet odds: 1426,91 Gevinst: 71.345,50 AC Milan-Dinamo Zagreb 1

Shakhtar Donetsk-Celtic X

Chelsea - RB Salzburg X

Real Madrid – RB Leipzig 1

Manchester City – Dortmund 1

Juventus – Benfica 2

FC København – Sevilla X

Rangers – Napoli 2

Maccabi Haifa – Paris Saint Germain, handicap-1, 2



Kilde: Danske Spil

Den glade vinder havde dog – til sit store held – i stedet sat sit kryds på uafgjort, hvilket som bekendt da også blev kampens resultat.

Det var dog først onsdag morgen, at han modtog de glædelige nyheder.

»Jeg tjekkede kuponen lidt over 22 tirsdag aften, og der var den ikke i nærheden af at gå hjem, og så gik jeg i seng klokken 22.30, længe før kampene var færdige,« forklarer han.

Mens den 'heldige kartoffel' fik sin nattesøvn, skete der dog ting og sager på fodboldbanerne: Real Madrid bragte sig foran mod RB Leipzig med en sen scoring, mens Manchester City formåede at lande to mål og vendte dermed et truende nederlag til en sejr, og opgøret i Parken endte 0-0.