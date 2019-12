Teemu Pukki har taget Premier League med storm, og intet ser ud til at kunne stoppe den tidligere Brøndby-angriber.

Heller ikke smerte.

I lørdagens kamp betød en scoring fra den finske angriber, at Leicester måtte nøjes med et point.

Det kunne dog meget vel være blevet til flere mål fra Pukki, der to gange i anden halvleg blev sendt alene afsted mod Schmeichel i Leicester-målet.

Begge chancer blev dog misbrugt, og Norwich manager, Daniel Farke, fortalte til BBC efter kampen, at det måske kunne have noget at gøre med en episode fra første halvleg.

»Det ser ud som om, han er brækket en tå, og det er selvfølgelig bekymrende,« lyder det fra Daniel Farke, der hylder Pukkis mentalitet.

»Han er i fantastisk form i øjeblikket, men han har store smerter. Det faktum, at han spiller videre, viser, hvilket stof han er gjort af,« lyder det fra Daniel Farke, der dog hinter, at smerterne kan have haft effekt på finnens skarphed.

»Hans mål var fantastisk. Hvis han havde været helt frisk, han havde måske scoret i anden halvleg.«

Her ses Pukki i den situation, hvor han formegentlig brækkede en tå i kampen mod Leicester. Det skete i første halvleg.

Daniel Farke hinter også i interviewet med BBC, at Pukki nok skal komme sig efter sin skade.

»Han er fra Finland, så jeg er ikke så bekymret,« lyder det fra Norwich manageren.

Norwich ligger næstsidst i Premier League. Pukki har dog vist storform og har nettet hele ni gange og lavet tre assist.

Det tilskriver ham en 7. plads på Premier Leagues topscorerliste foran navne som Raheem Sterling, Harry Kane og Sergio Agüero.