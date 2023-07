Det var et af de helt store samtaleemner under VM i Qatar sidste år, og nu stjæler FIFAs kontroversielle regel meget af opmærksomheden igen.

Ved kvindernes VM i Australien og New Zealand er det regnbuefarvede 'One Love'-armbind igen forbudt af fodboldforbundet.

Men New Zealands anfører, Ali Riley, har fundet en smart måde, hvorpå hun alligevel kan vise sin støtte til LGBTQ+-samfundet.

Og nu bliver hun hyldet på sociale medier for det.

Ali Riley hyldes af fans verden over.

Mens hjemmeholdet med en 1-0-sejr over Norge vandt landets første VM-kamp nogensinde, var det dog Ali Rileys negle, der løb med al opmærksomheden.

Riley havde nemlig farvet sine negle i regnbuens farver – og hun sørgede for, at de kom med på kameraerne, især i sit interview efter kampen.

Det har sendt hendes fans ud i en vanvittig jubel.

'Elsker virkelig Ali Rileys negle. Et smukt budskab og et kæmpe 'fuck jer' til FIFA,' lyder det fra en fan på Twitter.

'Ali Riley med regnbuefarver på neglene for at pisse FIFA af. Legendarisk opførsel,' skriver en anden.

'Ali Riley med regnbue-negle. Jeg elsker dig for evigt. Tak!,' skriver en tredje.

