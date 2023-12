En lang nat venter for Cristiano Ronaldo.

Det er dommen blandt de mange, der har set klippene af den portugisiske superstjerne, der fik plads ved siden af MMA-legenden Conor McGregor.

Den rapkæftede irer var ligesom Ronaldo i Kingdom Arena i Saudi-Arabien, hvor der natten til søndag venter store kampe som Anthony Joshua mod Otto Wallin samt Deontay Wilder mod Joseph Parker.

Ronaldo så ikke ud til at få et ord indført under mødet med UFC-stjernen og lignede mest af alt en, der var godt træt af have fået et sæde ved siden af McGregor, der omvendt var godt oppe at køre over planlægningen af VIP-siddepladser.

Ronaldo s already fed up pic.twitter.com/35WNWURwv9 — The 44 (@The_Forty_Four) December 23, 2023

»Blink, hvis du vil skifte plads, Ronaldo,« skriver en X-bruger med et klip af de to sidekammerater, hvor portugiserens øjne går op og i konstant.

»Ronaldo ved, at det bliver en lang aften for hans højre øre,« lyder det fra en anden.

»Ronaldo har allerede fået nok,« skriver en tredje.

Arrangørerne havde ifølge Daily Mail også nosset i stavningen af McGregors navn, og åbenbart også tildelt de gamle boksepromoter-rivaler Frank Warren og Eddie Hearn siddepladser ved siden af hinanden.