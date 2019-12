Tilskuerne på Etihad Stadium var vidner til kedelige scener efter 67 minutter af den ellers hæsblæsende kamp mellem Manchester City og Manchester United.

Her blev der nemlig råbt noget, der minder om abelyde mod de to Manchester United-spillere Jesse Lingard og Fred.

Kampen blev kortvarigt afbrud, da det var, det skete.

Manchester United slog rivalerne fra City 2-1.

Hændelsen har fået Manchester City til at publicere en udtalelse efter kampen på klubbens hjemmeside.

»Manchester City er opmærksom på en video, som florerer på sociale medier, hvor det ser ud til at en fan udfører racerelaterede bevægelser (racial gestures, red.) under anden halvleg af kampen mod Manchester United,« skriver klubben, der oplyser, at man samarbejder med politiet for at identificere den/de skyldige.

»Klubben opererer med en nultolerance-politik i forhold til diskrimination af enhver art, og alle som, bliver kendt skyldige i racistiske krænkelser, vil blive bandlyst fra klubben for altid.«

